AGENDA CULTURAL
Luciano Calazans celebra 40 anos de carreira com shows gratuitos
Alinne Rosa, Armandinho Macedo, Tais Nader e Roberto Mendes estão entre os convidados
O músico Luciano Calazans celebra 40 anos de carreira com dois shows gratuitos na Caixa Cultural Salvador, neste sábado, 7, e domingo, 8. A programação reúne participações de Alinne Rosa, Tais Nader, Armandinho Macedo e Roberto Mendes, além de uma palestra aberta ao público.
No sábado, às 20h, Calazans recebe Alinne Rosa e Tais Nader. Já no domingo, às 19h, divide o palco com Armandinho Macedo e Roberto Mendes. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia pelo Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Hospital Martagão Gesteira.
Natural do bairro da Liberdade, o cantor iniciou a carreira profissional aos 13 anos. Músico, compositor, produtor musical e maestro, construiu uma trajetória que passa pela música popular, instrumental, jazzística e sinfônica. Além de diretor musical do Projeto Tamar por 12 anos, onde ainda mantém parceria.
Ao longo de quatro décadas, participou de centenas de gravações e trabalhou com artistas como Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Lenine, João Donato e Flávio Venturini. Entre os destaques, está sua participação no álbum As Canções de Eu, Tu, Eles, de Gilberto Gil.
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SERVIÇO
Luciano Calazans | 40 anos de carreira
Local: Caixa Cultural
Endereço: Rua Carlos Gomes, 57 – Centro, Salvador (BA).
Ingressos: Gratuitos, mediante inscrição prévia pelo Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível.