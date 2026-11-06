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AGENDA CULTURAL

Luciano Calazans celebra 40 anos de carreira com shows gratuitos

Alinne Rosa, Armandinho Macedo, Tais Nader e Roberto Mendes estão entre os convidados

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Foto do músico Luciano Calazans.
Foto do músico Luciano Calazans. - Foto: Divulgação

O músico Luciano Calazans celebra 40 anos de carreira com dois shows gratuitos na Caixa Cultural Salvador, neste sábado, 7, e domingo, 8. A programação reúne participações de Alinne Rosa, Tais Nader, Armandinho Macedo e Roberto Mendes, além de uma palestra aberta ao público.

No sábado, às 20h, Calazans recebe Alinne Rosa e Tais Nader. Já no domingo, às 19h, divide o palco com Armandinho Macedo e Roberto Mendes. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia pelo Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Hospital Martagão Gesteira.

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Natural do bairro da Liberdade, o cantor iniciou a carreira profissional aos 13 anos. Músico, compositor, produtor musical e maestro, construiu uma trajetória que passa pela música popular, instrumental, jazzística e sinfônica. Além de diretor musical do Projeto Tamar por 12 anos, onde ainda mantém parceria.

Ao longo de quatro décadas, participou de centenas de gravações e trabalhou com artistas como Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Lenine, João Donato e Flávio Venturini. Entre os destaques, está sua participação no álbum As Canções de Eu, Tu, Eles, de Gilberto Gil.

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SERVIÇO

Luciano Calazans | 40 anos de carreira

Local: Caixa Cultural

Endereço: Rua Carlos Gomes, 57 – Centro, Salvador (BA).

Ingressos: Gratuitos, mediante inscrição prévia pelo Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível.

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