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Salvador ganha novo espaço de samba com capacidade para 2,5 mil pessoas

Inauguração acontece nesta sexta-feira 6

Evellyn Teixeira
Por
Orla de Salvador ganha novo espaço dedicado ao samba
Orla de Salvador ganha novo espaço dedicado ao samba - Foto: Divulgação

A orla de Salvador ganhará um novo espaço dedicado ao samba e ao pagode. Localizado no complexo Vila Jardim dos Namorados, na Pituba, o empreendimento conta com mais de 600 m² de estrutura e capacidade para receber até 2,5 mil pessoas.

Abertura terá programação especial

A inauguração acontece nesta sexta-feira, 6, com um evento exclusivo para convidados e apresentação de Rennanzinho CBX. Já no sábado, 7, a casa abre oficialmente ao público com shows de Pedrinho, Jow e Laio.

No domingo, 8, a programação continua com Simplesmente Luís, Água Fresca e participação especial do grupo Os Sungas.

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Confira os dias e horários de funcionamento

Inicialmente, o estabelecimento funcionará de sexta-feira a domingo. Às sextas-feiras e aos sábados, o horário será das 16h30 às 2h. Já aos domingos, o funcionamento será das 16h30 à meia-noite.

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