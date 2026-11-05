Salvador recebe encontro continental de secretários de Fazenda

Siga o A TARDE no Google

Salvador recebe, até esta quinta-feira, 5, o Encontro Anual da Rede de Secretários de Fazenda das Cidades da América Latina e do Caribe (LAC Urban Finance Network). O evento reúne representantes de 24 cidades para discutir o fortalecimento das finanças municipais diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o encontro conta com debates sobre atração de investimentos privados, financiamento de projetos de adaptação urbana, instrumentos do mercado de capitais e estratégias para ampliar a capacidade de investimento das administrações municipais.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Encontro discute financiamento de ações climáticas

A abertura ocorreu na manhã de quarta-feira, 4, com a participação da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, da secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victer, e de representantes do BID.

Durante o evento, Ana Paula Matos destacou a importância de incluir a questão climática no planejamento orçamentário e nas políticas públicas. Segundo ela, a garantia de recursos é essencial para transformar estratégias de adaptação em ações concretas, principalmente nas áreas mais vulneráveis a eventos extremos.

Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, e a secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victer - Foto: Adam Vidal | Secom PMS e Ascom | BID

“Não há ação concreta de política pública climática sem orçamento assegurado. Em Salvador, trabalhamos de forma integrada para fortalecer essa agenda e preparar a cidade para os desafios do clima. Precisamos pensar em soluções que não apenas reduzam os riscos de alagamentos e deslizamentos, mas também garantam mais dignidade e qualidade de vida, sobretudo para quem mais precisa”, afirmou.

Já Giovanna Victer ressaltou a importância da cooperação entre as cidades para enfrentar desafios comuns e aprimorar a gestão financeira municipal.

Salvador passa presidência da Rede para Bogotá

O encontro também marca a transmissão da presidência da Rede de Secretários de Fazenda das Cidades da América Latina e do Caribe. Giovanna Victer, que comandou a entidade em 2026, passará a função para a secretária da Fazenda de Bogotá, na Colômbia, Ana María Cadena, que assumirá o posto em 2027.

A Rede reúne representantes de municípios de nove países e promove o intercâmbio de experiências entre gestores públicos.