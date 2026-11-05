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POLÍCIA

Crime brutal em Periperi: corpo é encontrado dentro de geladeira

O policiamento foi intensificado na região

Evellyn Teixeira
Por
homem foi encontrado morto dentro de uma geladeira
homem foi encontrado morto dentro de uma geladeira - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem foi encontrado morto dentro de uma geladeira na manhã desta quinta-feira, 5, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Morador de Vista Alegre, ele trabalhava com conserto de eletrodomésticos e deixa quatro filhas.

Relatos de moradores apontam que o homem seria usuário de drogas e que o crime pode ter relação com uma dívida ligada ao tráfico. A suspeita, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

O Portal A TARDE entrou em contato coma Polícia Militar e foi informado que equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas após receberem a informação sobre um corpo encontrado sem vida na Rua da Glória.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

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Corpo encontrado dentro de geladeira
Corpo encontrado dentro de geladeira - Foto: Reprodução Redes Sociais


Ainda segundo a PM, foram realizadas rondas e buscas para identificar possíveis suspeitos, mas ninguém havia sido preso até o momento. As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil, e o policiamento foi intensificado na região.

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Políca Salvador

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