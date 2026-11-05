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OPERAÇÃO

PF realiza operação contra tráfico de animais silvestres na Bahia

Mandado foi expedido pela Justiça Federal

Agatha Victoria Reis
Por
Operação Captura Inversa na Bahia
Operação Captura Inversa na Bahia - Foto: Divulgação

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira, 5, a Operação Captura Inversa para combater o tráfico de animais silvestres no sudoeste da Bahia. O mandado foi expedido pela Justiça Federal.

A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na compra e venda ilegal de pássaros silvestres, em Vitória da Conquista.

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A operação iniciou após os agentes receberem informações sobre um grupo de pessoas que estariam comercializando ilegalmente pássaros nativos da fauna nacional.

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Durante a operação, foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres pássaros da espécie Amazona aestiva, conhecidos como papagaios-verdadeiros. Os animais eram capturados em outras regiões do estado para serem vendidos na região de Vitória da Conquista.

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Os investigados poderão responder por tráfico de animais silvestres e associação criminosa, em conjunto as penas podem somar cerca de quatro anos de prisão.

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Polícia tráfico de animais silvestres

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