PF realiza operação contra tráfico de animais silvestres na Bahia

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A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira, 5, a Operação Captura Inversa para combater o tráfico de animais silvestres no sudoeste da Bahia. O mandado foi expedido pela Justiça Federal.

A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na compra e venda ilegal de pássaros silvestres, em Vitória da Conquista.

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A operação iniciou após os agentes receberem informações sobre um grupo de pessoas que estariam comercializando ilegalmente pássaros nativos da fauna nacional.

Durante a operação, foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres pássaros da espécie Amazona aestiva, conhecidos como papagaios-verdadeiros. Os animais eram capturados em outras regiões do estado para serem vendidos na região de Vitória da Conquista.

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Os investigados poderão responder por tráfico de animais silvestres e associação criminosa, em conjunto as penas podem somar cerca de quatro anos de prisão.