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TROPAS ESPECIALIZADAS

PM faz 74 prisões, apreende 82 armas e resgata 321 animais em outubro

Balanço do PMBA reúne dados sobre segurança pública, apreensões, resgates de animais e ações sociais

Brenda Roberta
Por
O balanço divulgado pela corporação nesta quinta-feira, 5, reúne ainda 105 apreensões de drogas e o cumprimento de 24 mandados
O balanço divulgado pela corporação nesta quinta-feira, 5, reúne ainda 105 apreensões de drogas e o cumprimento de 24 mandados - Foto: PMBA/Divulgação

As tropas especializadas da Polícia Militar da Bahia realizaram 74 prisões em flagrante e apreenderam 82 armas de fogo durante operações em diferentes regiões do estado ao longo de outubro. Entre os armamentos recolhidos estava um fuzil. No mesmo período, as equipes também resgataram 321 animais em atividades de apoio ambiental.

O balanço divulgado pela corporação nesta quinta-feira, 5, reúne ainda 105 apreensões de drogas e o cumprimento de 24 mandados. As unidades especializadas também registraram sete apreensões de armas brancas, 12 revistas prisionais e 117 escoltas prisionais.

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Resgate de animais e fiscalização ambiental

Além das ações de segurança pública, as tropas especializadas contabilizaram 175 atividades de apoio ambiental durante o mês.

As equipes também atenderam a 21 ocorrências relacionadas à poluição sonora e lavraram 90 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), documentos utilizados para registrar infrações de menor potencial ofensivo.

Equoterapia e segurança em jogos de futebol

O balanço da Polícia Militar inclui ainda 610 sessões de equoterapia, atividade terapêutica que utiliza cavalos como recurso no acompanhamento de pessoas com diferentes necessidades.

Na área esportiva, as unidades especializadas atuaram na segurança de 29 eventos futebolísticos realizados na Bahia durante outubro.

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Bahia operação PMBA

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