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RIVALIDADE

Polícia prende mais dois suspeitos de matar adolescente na Bahia

Adolescente foi morto por espancamento e golpes de faca

Andrêzza Moura
Por
Os teriam matado o adolescente por rivalidade entre facções rivais
Os teriam matado o adolescente por rivalidade entre facções rivais - Foto: Reprodução Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta terça-feira, 13, mais dois mandados de prisão preventiva contra uma dupla suspeita de participação na morte de um adolescente, de 16 anos, no dia 17 de outubro, na cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia.

Os homens, de 18 e 21 anos, foram localizados nos bairros Felipe Achy, mais conhecido como Paraguai, e Humberto Lopes. No dia 29 de outubro, outros dois suspeitos, de 22 e 23, foram presos também no bairro Felipe Achy.

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O quarteto, segundo informações da Polícia Civil, espancaram e esfaquearam Danilo Rodrigues da Silva, durante um evento político na cidade. Ainda conforme a polícia, o crime teria sido motivado por uma rixa entre integrantes de facções rivais envolvidos com o tráfico de drogas.

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Os mandados foram cumpridos por investigadores da Delegacia Territorial de Itambé (DT/Itambé), unidade vinculada à 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (21ª Coorpin/Itapetinga). Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) também participaram da ação.

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adolescente morto Itambé Polícia Civil Bahia

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