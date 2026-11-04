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POLÍCIA

Vídeo mostra momento em que mulher cai do 7º andar de hotel

Namorado afirma não se lembrar do momento em que companheira caiu

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Mulher de 26 anos morreu após cair do 7º andar
Mulher de 26 anos morreu após cair do 7º andar - Foto: reprodução redes sociais

Uma mulher de 26 anos morreu após cair do 7º andar de um hotel em São Luís, no Maranhão, na madrugada desta terça-feira, 4.

Identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, a jovem foi registrada por câmeras de segurança momentos antes do acidente. As imagens mostram que ela tentou se apoiar em uma estrutura de alumínio próxima à janela do corredor, que cedeu e provocou a queda.

Quem era Renata

Renata morava em Ananindeua, no Pará, era mãe de dois filhos pequenos e estava na capital maranhense desde 28 de outubro, acompanhando o namorado, que participaria de um campeonato de pôquer.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão (PCMA), a jovem caiu sobre uma marquise na entrada do estabelecimento, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na tarde de terça-feira, e o velório deve ocorrer no Pará.

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Investigação

O caso é investigado como morte acidental. De acordo com o delegado George Marques, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), as imagens analisadas até o momento não indicam participação do namorado na ocorrência.

Ele foi ouvido pela polícia e liberado. Em depoimento, afirmou que havia consumido bebidas alcoólicas e que não se lembrava do momento da queda.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informou que a Perícia Oficial realizou exames no hotel para identificar as causas do desprendimento da estrutura de alumínio.

Os trabalhos ainda estão em andamento, sem conclusão sobre possíveis irregularidades. Em nota, o Rio Poty Hotel lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

Confira o vídeo:

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