Vídeo mostra momento em que mulher cai do 7º andar de hotel

Uma mulher de 26 anos morreu após cair do 7º andar de um hotel em São Luís, no Maranhão, na madrugada desta terça-feira, 4.



Identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, a jovem foi registrada por câmeras de segurança momentos antes do acidente. As imagens mostram que ela tentou se apoiar em uma estrutura de alumínio próxima à janela do corredor, que cedeu e provocou a queda.



Quem era Renata

Renata morava em Ananindeua, no Pará, era mãe de dois filhos pequenos e estava na capital maranhense desde 28 de outubro, acompanhando o namorado, que participaria de um campeonato de pôquer.



Segundo a Polícia Civil do Maranhão (PCMA), a jovem caiu sobre uma marquise na entrada do estabelecimento, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na tarde de terça-feira, e o velório deve ocorrer no Pará.





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Investigação

O caso é investigado como morte acidental. De acordo com o delegado George Marques, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), as imagens analisadas até o momento não indicam participação do namorado na ocorrência.



Ele foi ouvido pela polícia e liberado. Em depoimento, afirmou que havia consumido bebidas alcoólicas e que não se lembrava do momento da queda.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informou que a Perícia Oficial realizou exames no hotel para identificar as causas do desprendimento da estrutura de alumínio.



Os trabalhos ainda estão em andamento, sem conclusão sobre possíveis irregularidades. Em nota, o Rio Poty Hotel lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.



Confira o vídeo: