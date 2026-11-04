Dois homens são presos suspeitos de estuprar adolescente de 15 anos

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Dois homens, de 31 e 40 anos, suspeitos de terem estuprado uma adolescente de 15 anos, foram presos pela Polícia Civil da Bahia, nesta quarta-feira, 4, no município de Paramirim, no sudoeste da Bahia. Eles são investigados na Operação Proteção Integrada.

Além da prisão, também foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um dos suspeitos.

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Crime teria acontecido em uma estrada de terra

Segundo a Polícia Civil, investigações apontam que o crime teria acontecido no dia 26 de outubro. A vítima teria sido dopada com drogas e levada para uma estrada de terra, onde teria acontecido o abuso.

No dia seguinte, a adolescente relatou a situação para funcionários da escola onde estuda. Eles acionaram o Conselho Tutelar e comunicaram o caso à corporação, dando início às investigações.

Após o cumprimento dos mandados, os dois homens foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis. Eles permanecem custodiados à disposição da Justiça.

Vítima recebe acompanhamento especializado

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima recebeu encaminhamento para acompanhamento pelo Conselho Tutelar e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município, conforme as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A ação foi realizada pela Delegacia Territorial de Paramirim (DT/Paramirim), unidade vinculada à 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior (20ª Coorpin/Brumado), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Minério) e da Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora (DT/Livramento de Nossa Senhora).