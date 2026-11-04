Rajadas de vento na Bahia podem chegar a 70 km/h e até derrubar pessoas; entenda

A força do vento pode ser suficiente para derrubar uma pessoa, dificultar a caminhada e até provocar quedas. Mas a partir de quantos quilômetros por hora uma rajada representa risco de alguém ser derrubado ou arrastado?



Em entrevista ao portal A TARDE, o meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Thiago Barros, explicou que não existe uma velocidade única capaz de determinar esse perigo.

O que faz uma pessoa ser derrubada pelo vento?

Segundo Barros, a possibilidade de alguém perder o equilíbrio depende de diferentes fatores, como peso, altura, posição do corpo, direção da rajada, calçado e superfície onde a pessoa está. Uma rajada lateral ou repentina pode ser especialmente difícil de compensar.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O especialista explica que uma pessoa pode ser derrubada e, depois da queda, também ser deslocada pela força do vento. No entanto, não há uma velocidade específica que permita afirmar quando alguém será levantado do chão ou arrastado.



“Não há uma velocidade única e confiável que permita dizer quando uma pessoa será levantada do chão”, destacou.

Bahia está sob alerta para ventos de até 70 km/h

O alerta ganha importância diante da previsão de ventos fortes no litoral baiano. O Inema emitiu, nesta terça-feira, 4, um aviso de atenção válido até as 10h de sexta-feira, 6, com previsão de rajadas entre 50 e 70 km/h.



A intensificação dos ventos está associada à formação de um ciclone extratropical sobre o oceano, na altura das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

De acordo com a Sala de Situação do Inema, os ventos devem predominar nas direções Norte e Nordeste, com maior intensidade prevista para Salvador e o Extremo Sul da Bahia. A quinta-feira, 5, deve concentrar as rajadas mais fortes.





Como se proteger durante uma ventania?

O meteorologista recomenda que, durante episódios de ventos fortes, as pessoas permaneçam em construções seguras, longe de janelas e áreas abertas. Quem estiver na rua deve manter distância de árvores, postes, placas, andaimes e coberturas frágeis, que podem cair ou lançar objetos.

“Não tentar se abrigar embaixo de árvores e não se aproximar de fios caídos”, orientou Barros.



O especialista também destaca que o perigo não está apenas na força do vento sobre o corpo, mas nos objetos e estruturas que podem ser deslocados ou derrubados pelas rajadas.