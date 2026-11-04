BR-324 deve ser totalmente liberada nesta quinta-feira, 5

Os motoristas que trafegam pela BR-324 enfrentam momentos de forte retenção e paciência redobrada nesta semana. Após a interdição parcial iniciada na manhã da última segunda-feira, 2, que chegou a provocar uma fila de veículos com até 20 km de extensão —, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) suspendeu totalmente o trânsito no local atingido por uma erosão no km 603, em Simões Filho, na terça-feira, 3.

Com o bloqueio completo no sentido crescente (Feira de Santana–Salvador), todo o tráfego da rodovia federal foi desviado para a pista lateral, trecho correspondente à antiga estrada do DNER/DERBA.

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Após a mudança, o Centro de Controle Operacional (CCO) do órgão chegou a registrar retenções que variaram entre 6 e 7 km ao longo do dia, a depender do fluxo do horário. No sentido oposto (Salvador–Feira de Santana), a circulação permaneceu normal.

Drenagem e reparos estruturais

De acordo com o DNIT, as fortes chuvas registradas na semana passada, aliadas à obstrução de um dispositivo de drenagem, provocaram o carreamento de partículas finas do solo, resultando no surgimento de um buraco visível na pista e na instabilidade do aterro de acesso ao viaduto.

As equipes técnicas atuam na reconstrução da estrutura inferior do aterro. Embora veículos leves tenham sido liberados temporariamente por uma das faixas durante a terça-feira, o uso de maquinário pesado para a recomposição do pavimento exigiu a interdição total da pista principal sobre o viaduto.

"A interdição total do trecho sobre o viaduto é indispensável para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas durante a recomposição integral do pavimento," informou o DNIT em nota. A expectativa do órgão é de que os serviços sejam concluídos até o próximo final de semana.

Rotas indicadas pela PRF

Para evitar a área crítica e minimizar o tempo de viagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda que os condutores que vêm de Feira de Santana utilizem o mapa de desvios regionais:

Opção 1: BR-324 na região de Candeias - acesso à BA-522

Opção 2: BA-524 (Canal de Tráfego) na região de Camaçari

Opção 3: BA-535 (Via Parafuso)

Opção 4: BA-526 (Via Metropolitana)

Em razão da situação estrutural identificada na BR-324, a PRF chegou a orientar aos condutores a não utilizarem os acostamentos, já que a prática agrava o congestionamento, dificulta o acesso dos recursos necessários ao local da obra e compromete o deslocamento de veículos de emergência, como ambulâncias.

Problema no mesmo trecho

Os primeiros problemas no km 604 da BR-324, em Simões Filho, foram registrados em julho deste ano, quando uma cratera surgiu na pista e exigiu a intervenção das equipes responsáveis pela rodovia.

Após os primeiros serviços, o trecho chegou a ser liberado para o tráfego. No entanto, os problemas estruturais prosseguiram e novos sinais de rachaduras foram identificados, levando à nova interdição do local para garantir a segurança dos motoristas.

Diante do problema, o DNIT realizou sondagens, estudos geofísicos, inspeções e testes para descobrir a origem dos danos. As análises apontaram que a água estava circulando pelo interior do aterro, carregando material e formando vazios que comprometiam a sustentação da pista.

Nova erosão

A nova erosão no km 603 reacendeu o alerta dos motoristas por estar muito próxima ao km 604, o que exigiu duas semanas de obras e a decretação de situação de emergência em agosto.

O DNIT esclareceu que a ocorrência atual não possui relação com o problema anterior e descartou qualquer dano à estrutura do viaduto.

O órgão reforçou o pedido para que os motoristas reduzam a velocidade no local, mantenham a atenção redobrada à sinalização de obras e sigam rigorosamente as orientações das equipes de tráfego.

Relembre caso em 2013

​Em 2013, um buraco de grandes proporções surgiu no quilômetro 618 da BR-324, imediações do Porto Seco/Pirajá, o que transformou a rotina dos motoristas. O surgimento da cratera, ocorrido em 5 de junho do ano referido, forçou a interdição total da pista no sentido Feira de Santana–Salvador, gerando travamentos históricos no tráfego da capital baiana e da Região Metropolitana.

​A complexidade e a lentidão dos serviços de reparo, que se estenderam por longos 110 dias, provocaram forte reação de autoridades públicas. A demora gerou indignação no então vice-governador da Bahia, Otto Alencar, que defendeu publicamente o cancelamento do contrato de concessão com a Viabahia, administradora do trecho. A tomada de posição ocorreu após o gestor ficar retido por mais de uma hora no engarrafamento provocado pelas obras.

​Impasse na Justiça

​O desgaste provocado pela interdição da rodovia também mobilizou o Ministério Público Federal (MPF). O órgão, à época, ingressou com uma ação na Justiça Federal solicitando a suspensão da cobrança da taxa de pedágio aos condutores enquanto as obras de recuperação do asfalto não fossem concluídas.

​Apesar da repercussão do pedido e da pressão popular, a ação tramitou na Justiça Federal sem que o mérito da liminar chegasse a ser apreciado antes da conclusão dos trabalhos na pista, finalizados apenas em meados de setembro daquele ano.

O episódio ficou registrado como um dos pontos culminantes da crise de atendimento e infraestrutura da concessionária no estado