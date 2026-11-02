PRF libera parcialmente trecho da BR-324 após buraco em Simões Filho

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flexibilizou a interdição de um trecho da BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Nesta segunda-feira, 2, um buraco de grande dimensão provocou a interdição total no km 603, no sentido crescente da rodovia, por volta das 10h50.

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De acordo a última atualização da PRF, às 16h55, a interdição está seguindo parcial, com veículos de pequeno porte podendo transitar pela via, em uma das faixas.

Veículos pesado seguem sendo desviados.

Confira rota alternativa

O desvio indicado pela PRF começa em Feira de Santana, pela BR-324, e segue pelos seguintes trechos:

BR-324 , na região de Candeias, com acesso à BA-522; BA-524 , pelo Canal de Tráfego, na região de Camaçari; BA-535 , pela Via Parafuso; BA-526 , pela Via Metropolitana, em direção a Salvador.

A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região e sigam as indicações das equipes de fiscalização.