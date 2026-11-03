Buraco na BR-324 causa congestionamento de 2 horas no sentido Salvador

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O buraco de grande dimensão, aberto na manhã da última segunda-feira, 2, em um viaduto da BR-324, na altura de Simões Filho, segue causando transtornos em quem precisa passar pelo trecho. Nesta terça-feira, 3, a estimativa é de quase 2 horas de engarrafamento.

O processo erosivo da pista ocorreu no km 603 da principal via de entrada para a capital baiana, no sentido Feira de Santana-Salvador. A interdição, apesar de não ser total, causa lentidão no trecho que está com apenas uma das faixas liberadas.

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No sentido Salvador-Feira de Santana, o tráfego segue normalmente, sem restrições.

De acordo com Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as fortes chuvas registradas na região durante a semana anterior, associadas à obstrução de um dispositivo de drenagem, contribuíram para a ocorrência.

Ainda segundo o DNIT, os serviços de recuperação da pista terão início nesta terça, mas informações sobre a situação das obras ainda não foram atualizadas.

Quais são as rotas alternativas?

Para quem está vindo de Feira de Santana uma alternativa pode ser acessar a BA-524 pelo município de São Sebastião do Passé e depois a BA-093, que corta o entorno do município de Simões Filho.

Da região de Candeias, o tráfego pode ser feito pela BA-522 e BA-524 - Canal de Tráfego.

Os motoristas que estiverem vindo de outras regiões e que possam passar por Camaçari, a melhor alternativa é acessar a Via Parafuso (BA-535) e a Via Metropolitana (BA-526).