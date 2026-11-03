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Buraco na BR-324 causa congestionamento de 2 horas no sentido Salvador

Erosão na pista aconteceu na manhã do feriado de 2 de novembro

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Buraco na 324 segue causando congestionamento com quase 2h
Buraco na 324 segue causando congestionamento com quase 2h - Foto: Reprodução / TV Bahia

O buraco de grande dimensão, aberto na manhã da última segunda-feira, 2, em um viaduto da BR-324, na altura de Simões Filho, segue causando transtornos em quem precisa passar pelo trecho. Nesta terça-feira, 3, a estimativa é de quase 2 horas de engarrafamento.

O processo erosivo da pista ocorreu no km 603 da principal via de entrada para a capital baiana, no sentido Feira de Santana-Salvador. A interdição, apesar de não ser total, causa lentidão no trecho que está com apenas uma das faixas liberadas.

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No sentido Salvador-Feira de Santana, o tráfego segue normalmente, sem restrições.

De acordo com Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as fortes chuvas registradas na região durante a semana anterior, associadas à obstrução de um dispositivo de drenagem, contribuíram para a ocorrência.

Ainda segundo o DNIT, os serviços de recuperação da pista terão início nesta terça, mas informações sobre a situação das obras ainda não foram atualizadas.

Quais são as rotas alternativas?

  • Para quem está vindo de Feira de Santana uma alternativa pode ser acessar a BA-524 pelo município de São Sebastião do Passé e depois a BA-093, que corta o entorno do município de Simões Filho.

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  • Da região de Candeias, o tráfego pode ser feito pela BA-522 e BA-524 - Canal de Tráfego.
  • Os motoristas que estiverem vindo de outras regiões e que possam passar por Camaçari, a melhor alternativa é acessar a Via Parafuso (BA-535) e a Via Metropolitana (BA-526).
Vias alternativas para fugir do engarrafamento
Vias alternativas para fugir do engarrafamento - Foto: Reprodução / PRF
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