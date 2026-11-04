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Ídolo de grande clube brasileiro pode ter pena de mais de 20 anos por crimes sexuais
Ministério Público realizou o pedido por um possível crime cometido em 2024
O ex-jogador, ídolo do Palmeiras e da seleção chilena, Jorge Valdivia, pode ficar até 22 anos preso, acusado de crimes sexuais, após um pedido expedido pelo Ministério Público do Chile.
O ídolo palmeirense, Jorge Valdívia, é apontado como o autor de crimes sexuais cometidos contra duas mulheres, ambos denunciados em outubro de 2024.
A investigação foi concluída após cerca de dois anos, e o caso segue para possível julgamento.
Entenda a pena para o ídolo do Palmeiras
A possível pena total de 22 anos de prisão para o ídolo do Palmeiras, Jorge Valdívia, é dividida em duas acusações:
- 12 anos de reclusão por um suposto estupro cometido pelo ex-atleta;
- 10 anos de prisão por um possível caso de abuso sexual cometido por Valdívia.
Ambas as penas foram requeridas pela Promotoria Metropolitana Oriente do Chile.
Como são as denúncias feitas contra Valdívia?
As denúncias foram feitas por duas mulheres, uma delas, tatuadora, que relatou ter perdido a memória depois de um encontro com o ídolo palmeirense.
Eles haviam ido a um restaurante peruano, onde comeram e beberam juntos. A defesa de Valdívia não nega a relação sexual, mas afirma que ela foi consensual.
Já o segundo caso é referente a um possível abuso sexual que teria acontecido em outubro de 2024, no restaurante El Toro, em Vitacura, região metropolitana de Santiago, no Chile.
Valdívia já foi preso duas vezes
O ex-jogador e ídolo palmeirense já chegou a ser preso preventivamente em duas ocasiões entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, durante a investigação.
Entre as testemunhas previstas para serem convocadas pelo Ministério Público (MP) chileno está Maite Orsini, ex-deputada e ex-companheira de Valdivia.
Ela teria trocado mensagens com o ídolo palmeirense enquanto ele estava com uma das possíveis vítimas. Conforme o MP do Chile, ela pode prestar esclarecimentos no processo.
Vale ressaltar que o pedido de 22 anos de prisão é uma solicitação formal da Promotoria chilena e ainda não representa uma condenação definitiva.
Com a conclusão da investigação e a apresentação da acusação, o processo avança para a fase de preparação do julgamento, sem data definida para o início do julgamento.
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Quem é Jorge Valdívia?
Jorge Valdívia, carinhosamente apelidado como “Mago” pela torcida palmeirense, é um dos jogadores mais marcantes da história recente do Alviverde Paulista.
O chileno teve duas passagens pelo Palmeiras, uma entre 2006 a 2008 e depois de 2010 a 2015.
Ao todo, Valdívia somou:
- 241 partidas;
- 41 gols;
- 39 assistências.
Além disso, em suas duas passagens, Valdívia faturou um Campeonato Paulista, em 2008, duas Copas do Brasil, de 2012 e 2015, e a Série B de 2013.
Valdívia atuando contra o Bahia | Valdívia atuando contra o Vitória | Valdívia atuando contra o Bahia |
Além de sua passagem marcante pelo clube paulista, Valdívia ainda teve um grande destaque por sua seleção, o Chile.
Lá, o ex-jogador disputou 79 jogos e marcou sete gols, integrando a equipe campeã da Copa América de 2015 ao lado de nomes como Alexis Sánchez, Claudio Bravo e Arturo Vidal.