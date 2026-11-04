Ídolo de grande clube brasileiro pode ter pena de mais de 20 anos por crimes sexuais

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O ex-jogador, ídolo do Palmeiras e da seleção chilena, Jorge Valdivia, pode ficar até 22 anos preso, acusado de crimes sexuais, após um pedido expedido pelo Ministério Público do Chile.

O ídolo palmeirense, Jorge Valdívia, é apontado como o autor de crimes sexuais cometidos contra duas mulheres, ambos denunciados em outubro de 2024.

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A investigação foi concluída após cerca de dois anos, e o caso segue para possível julgamento.

Entenda a pena para o ídolo do Palmeiras

A possível pena total de 22 anos de prisão para o ídolo do Palmeiras, Jorge Valdívia, é dividida em duas acusações:

12 anos de reclusão por um suposto estupro cometido pelo ex-atleta;

por um suposto estupro cometido pelo ex-atleta; 10 anos de prisão por um possível caso de abuso sexual cometido por Valdívia.

Ambas as penas foram requeridas pela Promotoria Metropolitana Oriente do Chile.

Valdívia em coletiva de imprensa - Foto: (5) Cesar Greco / Fotoarena

Como são as denúncias feitas contra Valdívia?

As denúncias foram feitas por duas mulheres, uma delas, tatuadora, que relatou ter perdido a memória depois de um encontro com o ídolo palmeirense.

Eles haviam ido a um restaurante peruano, onde comeram e beberam juntos. A defesa de Valdívia não nega a relação sexual, mas afirma que ela foi consensual.

Já o segundo caso é referente a um possível abuso sexual que teria acontecido em outubro de 2024, no restaurante El Toro, em Vitacura, região metropolitana de Santiago, no Chile.

Valdívia já foi preso duas vezes

O ex-jogador e ídolo palmeirense já chegou a ser preso preventivamente em duas ocasiões entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, durante a investigação.

Entre as testemunhas previstas para serem convocadas pelo Ministério Público (MP) chileno está Maite Orsini, ex-deputada e ex-companheira de Valdivia.

Valdívia sendo preso - Foto: LUCAS AGUAYO ARAOS

Ela teria trocado mensagens com o ídolo palmeirense enquanto ele estava com uma das possíveis vítimas. Conforme o MP do Chile, ela pode prestar esclarecimentos no processo.

Vale ressaltar que o pedido de 22 anos de prisão é uma solicitação formal da Promotoria chilena e ainda não representa uma condenação definitiva.

Com a conclusão da investigação e a apresentação da acusação, o processo avança para a fase de preparação do julgamento, sem data definida para o início do julgamento.

Quem é Jorge Valdívia?

Jorge Valdívia, carinhosamente apelidado como “Mago” pela torcida palmeirense, é um dos jogadores mais marcantes da história recente do Alviverde Paulista.

O chileno teve duas passagens pelo Palmeiras, uma entre 2006 a 2008 e depois de 2010 a 2015.

Ao todo, Valdívia somou:

241 partidas;

41 gols;

39 assistências.

Além disso, em suas duas passagens, Valdívia faturou um Campeonato Paulista, em 2008, duas Copas do Brasil, de 2012 e 2015, e a Série B de 2013.

1 de 3 Valdívia atuando contra o Bahia | Foto: Felipe Oliveira / AGIF

2 de 3 Valdívia atuando contra o Vitória | Foto: (5) Cesar Greco / Fotoarena

3 de 3 Valdívia atuando contra o Bahia | Foto: Cesar Greco / Fotoarena

Além de sua passagem marcante pelo clube paulista, Valdívia ainda teve um grande destaque por sua seleção, o Chile.

Lá, o ex-jogador disputou 79 jogos e marcou sete gols, integrando a equipe campeã da Copa América de 2015 ao lado de nomes como Alexis Sánchez, Claudio Bravo e Arturo Vidal.