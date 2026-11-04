Partida termina com 51 expulsões no Brasil e quebra recorde mundial

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Uma partida no futebol brasileiro entrou para a história do esporte, porém, com um recorde negativo: 51 expulsões foram registradas no jogo entre Uberlândia e Mamoré no último domingo, 1º.

O duelo, válido pelas semifinais da segunda divisão do Campeonato Mineiro sub-20 entrou tanto para a lista de recordes nacionais, ultrapassando o Superclássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, que teve 23 expulsões, quanto para o de recordes mundiais como partida com mais expulsões da história.

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Vale ressaltar que essa partida ainda não consta oficialmente no livro dos recordes, o Guinness Book, porém ela já se tornou manchete internacional e ganhou destaque na mídia de outros países.

Pancadaria virou recorde nacional e mundial

Quando pensamos em expulsões desenfreadas, o exemplo mais recente que temos é o da final do Campeonato Mineiro deste ano, entre Cruzeiro e Atlético-MG.

A partida que terminou com a Raposa sendo campeã estadual, teve 23 expulsões registradas na súmula após o gramado se tornar palco de uma briga generalizada entre as duas equipes.

Porém, esse que então era o recorde nacional, foi dobrado pela confusão de Uberlândia e Mamoré, que registrou, ao todo, 51 cartões vermelhos distribuídos.

Veja imagens da briga

Marca quebrou o recorde mundial

Além de bater o recorde nacional, a briga generalizada superou a marca máxima mundial, que antes era de 36 expulsões, registradas pelo Guinness Book.

O jogo em questão aconteceu na Primera D, quinta divisão do futebol argentino, entre Atlético Claypole e Victoriano Arenas.

Confronto brasileiro virou manchete internacional

Depois do apito final, o caso tomou proporções internacionais, o tradicional jornal portugês “A Bola” classificou o caso como uma “batalha campal”.

Jornal português critica expulsões em jogo no Brasil - Foto: Reprodução

Na Hungria, a manchete do Blikk, principal tablóide do país, estampou na manchete do site o seguinte título.

“Recorde mundial de cartões vermelhos quebrado! Cadeiras e macas voaram na briga generalizada . Vídeo”. diz o título da reportagem.

Jornal húngaro critica expulsões em jogo no Brasil - Foto: Reprodução

Entenda a briga generalizada

Dos 51 atletas expulsos, 48 receberam o cartão vermelho por causa de uma briga generalizada que aconteceu no segundo tempo da partida. Os outros três foram advertidos durante o jogo.

O caos tomou conta da partida aos 54 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos do jogo, quando o Mamoré anotou o terceiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia.

Na comemoração do gol marcado por JV, o atleta Davi gesticulou de forma provocativa aos jogadores do Uberlândia, além de proferir ofensas:

“Aqui é Mamoré, vai tomar no c* por*! Chupa! Vai se fu@!”, disse o atleta do Mamoré.

Após isso, uma grande briga tomou conta do gramado. O árbitro da partida, Fernando Patrick, detalhou o mesmo motivo para os 48 expulsos.

Com o tumulto, o juiz não conseguiu fazer com que a bola voltasse a rolar e deu a partida por encerrada.

As advertências foram todas escritas em súmula. No total foram 22 expulsos do Uberlândia e outros 29 do Mamoré.