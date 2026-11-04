Campeão com a Seleção é contratado por SAF de R$ 300 milhões

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Duas vezes campeão com a Seleção Brasileira, Ricardo Oliveira é o novo reforço da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Comercial Futebol Clube. Aposentado dos gramados há cerca de três anos, o ex-atacante será o responsável pelas relações institucionais do clube.

Ricardo Oliveira chegou à SAF do Comercial por intermédio de Eliel Fraga e Caian Oliveira, investidores da Alliance Football. A empresa é responsável por constituir a SAF e ficará com 90% das receitas previstas no acordo, que prevê investimentos de R$ 300 milhões ao longo de dez anos.

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O clube de Ribeirão Preto irá disputar a quarta divisão do Campeonato Paulista na temporada 2027. O Bafo não disputa a Série A1 do estadual desde 2014, além de estar afastado de competições nacionais desde 2003, quando participou da Série C do Brasileirão.

Ricardo Oliveira revela inspiração em dupla pentacampeã

Ricardo Oliveira se inspirou em dois ex-companheiros de Seleção para a nova função. Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos também estão envolvidos em um projeto de SAF no interior paulista, sendo investidores da Inter de Limeira.

“São dois amigos que tenho no futebol. Foram ídolos meus, depois viraram amigos”, afirmou o atacante ao ge.

Carreira de Ricardo Oliveira

Revelado pela Portuguesa, Ricardo Oliveira acumulou passagens por clubes como Coritiba, Atlético-MG, Santos, Milan, São Paulo e Real Betis. Conquistou títulos importantes ao longo da carreira, como a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Brasileirão.

Oliveira defendeu a Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo 2006, fazendo parte dos elencos campeões da Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005.

Embora fosse um dos favoritos para ser o reserva de Ronaldo no Mundial realizado na Alemanha, uma ruptura nos ligamentos no joelho o fez ficar de fora. Com isso, Fred foi chamado em seu lugar.