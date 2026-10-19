Grupo de Ronaldo e Roberto Carlos assina com SAF de R$ 450 milhões

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A Inter de Limeira está prestes a iniciar uma nova fase de sua história. No último fim de semana, o clube paulista assinou o acordo de investimento para a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) a um grupo liderado por Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, pentacampeões mundiais com a Seleção Brasileira.

O projeto prevê um aporte de R$ 450 milhões ao longo de dez anos, com o objetivo de recolocar a equipe de Limeira em evidência no cenário nacional.

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A gestão também contará com Enrico Ambrogini, atual executivo do clube, que já trabalhou com Ronaldo no Cruzeiro e no Real Valladolid, da Espanha.

Grupo de Ronaldo e Roberto Carlos assumirá 80% da SAF

Responsável pela compra de 80% da SAF, o grupo de Ronaldo e Roberto Carlos ainda conta com o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e um empresário haitiano. Os outros 20% seguirão ligados à Inter de Limeira.

A nova gestão começa a trabalhar imediatamente, mas os primeiros jogos oficiais sob o comando dos investidores serão disputados apenas em 2027.

Aporte inicial será de até R$ 20 milhões em dois anos

Nos dois primeiros anos, o aporte previsto é de até R$ 20 milhões. A prioridade será fortalecer o departamento de futebol profissional e as categorias de base, além de promover melhorias na estrutura do clube, no centro de treinamento e no estádio Limeirão.

Apesar da assinatura do acordo de investimento, a SAF ainda não está formalizada. Segundo informações do ge, outros documentos precisam ser assinados antes da conclusão da transição.

Além do Acordo de Investimento, o clube já encaminhou o documento necessário para a transformação em SAF, mas ele ainda depende de assinaturas. De acordo com a reportagem, há outros quatro documentos pendentes para concluir o processo.

Temporada da Inter de Limeira

Além da Série B do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira terá pela frente a Série A2 do Campeonato Paulista, equivalente à segunda divisão estadual. Em 2026, a equipe terminou na 12ª colocação da competição e não conseguiu o acesso.

Na semana passada, a equipe conquistou o acesso na Série C e se garantiu na Série B do ano que vem. Foram 35 anos longe da segunda divisão do futebol brasileiro.