SAF de quase meio bilhão comandada por Ronaldo e Roberto Carlos é convocada

A Inter de Limeira deu mais um passo para a criação de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube divulgou, na noite desta quinta-feira, 13, a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária que irá deliberar sobre a assinatura do contrato com o grupo de investidores responsável pelo projeto. A reunião está marcada para 31 de agosto, às 19h, em um hotel de Limeira, no interior de São Paulo.

O projeto conta com a participação dos pentacampeões Ronaldo e Roberto Carlos, além do executivo Enrico Ambrogini, do príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e de outro investidor.

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De acordo com o edital, a principal pauta da assembleia será a constituição da SAF e a "celebração do Acordo de Investimentos para alienação pelo Clube de 80% das ações". Os conselheiros também irão deliberar sobre a autorização para que os responsáveis pelo clube concluam os procedimentos necessários para a implementação da sociedade.



A votação é considerada a etapa final do processo após as partes chegarem a um entendimento sobre a minuta do acordo. O encontro, porém, será exclusivamente presencial, sem transmissão ou formato híbrido.



Investimento pode chegar a R$ 454 milhões

O plano apresentado pelo grupo prevê investimentos de até R$ 454 milhões ao longo de dez anos. O objetivo é transformar a Inter de Limeira em uma equipe capaz de alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas.



O montante, contudo, não representa um aporte garantido. Segundo informações do ge, o valor é uma projeção financeira vinculada ao crescimento da SAF e ao cumprimento das metas previstas no planejamento.



Para os primeiros anos, o projeto estabelece um investimento de até R$ 20 milhões entre 2026 e 2027, período considerado fundamental para a reestruturação do clube.



Na proposta inicial, estava previsto um aporte de R$ 10 milhões nos primeiros 15 a 18 meses, além da assunção das dívidas da Inter de Limeira, atualmente estimadas em aproximadamente R$ 8,5 milhões. O documento também previa uma garantia mínima de R$ 187 milhões em investimentos ao longo de 15 anos.



A prioridade será organizar as finanças do clube antes de ampliar os aportes destinados ao futebol.



Outro ponto do plano de negócios envolve a distribuição dos resultados da futura SAF. Conforme o ge, os investidores só começariam a receber dividendos a partir do sexto ano de operação. A medida tem como objetivo preservar o caixa da empresa durante o período inicial e direcionar recursos para o desenvolvimento esportivo e estrutural.

Série A é principal objetivo

No futebol, a principal meta do projeto é levar a Inter de Limeira à elite nacional em até oito anos. Para isso, o planejamento prevê uma série de investimentos dentro e fora de campo.

As categorias de base também aparecem como uma das prioridades. A intenção é ampliar a captação de jovens talentos no interior de São Paulo e transformar a formação de jogadores em uma importante fonte de receita para a SAF, principalmente por meio de futuras negociações.

A infraestrutura do clube também deverá passar por mudanças. O projeto prevê a modernização do centro de treinamento, a profissionalização da gestão administrativa, a ampliação dos recursos tecnológicos e a revitalização do estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão.



Inter de Limeira vive momento de retomada

Enquanto aguarda a definição da SAF, a Inter de Limeira atravessa um período positivo dentro de campo. O Leão lidera a Série C do Campeonato Brasileiro e está na disputa pelo acesso à Série B.

A equipe também se prepara para disputar novamente a Série A2 do Campeonato Paulista, competição que corresponde à segunda divisão estadual. O clube foi rebaixado da elite paulista em 2025 e não conseguiu retornar à primeira divisão neste ano.