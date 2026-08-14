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DECISÃO JUDICIAL

Jogador de clube da Série A é condenado a 13 anos de prisão por estupro

Lateral recebeu sentença de primeira instância por dois crimes de estupro contra a ex-companheira

Téo Mazzoni
Por
A decisão é de primeira instância e pode ser contestada pela defesa
A decisão é de primeira instância e pode ser contestada pela defesa - Foto: José Tramontin/athletico.com.br

O lateral-esquerdo Léo Derik, do Athletico, foi condenado a 13 anos de prisão por dois crimes de estupro contra a ex-companheira. A sentença foi proferida na última terça-feira pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba.

A decisão é de primeira instância e ainda pode ser contestada pela defesa do jogador. Além da pena de prisão, Léo Derik também foi condenado ao pagamento de R$ 20 mil em indenização à vítima.

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  • 1 de 1 Léo Derik, lateral do Athletico, foi condenado a 13 anos de prisão por dois crimes de estupro contra a ex-companheira
    Léo Derik, lateral do Athletico, foi condenado a 13 anos de prisão por dois crimes de estupro contra a ex-companheira |

A informação sobre a condenação foi divulgada pela Itatiaia. Leonardo Derik Dias Gonçalves, de 21 anos, integra o elenco do Athletico e disputou 24 partidas pelo clube na atual temporada.

Segundo a publicação, a Justiça fixou seis anos e seis meses de prisão para cada um dos dois crimes pelos quais o atleta foi condenado. Somadas, as penas chegam a 13 anos de reclusão.

O processo tramita sob segredo de Justiça. Por esse motivo, os detalhes das acusações, as provas apresentadas durante a ação e a fundamentação completa da sentença não estão disponíveis publicamente.

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Athletico se manifesta sobre condenação


Após a divulgação da decisão judicial, o Athletico confirmou que tomou conhecimento da sentença envolvendo Léo Derik. O clube, porém, afirmou que não irá comentar o conteúdo do processo, justamente por ele tramitar em segredo de Justiça.

Em nota oficial, o Furacão também destacou que a decisão ainda está sujeita a recurso e que a instituição não é parte na ação judicial.

"O Athletico Paranaense tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta Léo Derik. Por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, o Clube não comentará seu conteúdo nem os fatos nele discutidos. A decisão é de primeira instância e está sujeita a recurso. O Clube não toma parte no processo e respeitará seu regular andamento, observadas as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado", informou o clube, em nota.

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Tags

athletico campeonato brasileiro Léo Derik

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