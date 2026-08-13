NOVO NOME?
Clube da Série A negocia naming rights de estádio por R$ 25 milhões
Ideia é ultrapassar a casa dos R$ 25 milhões em novo contrato
Depois de fazer sucesso com a venda do naming rights do estádio do Morumbi para MorumBIS, em acordo com a Mondelez, o São Paulo agora conversa com ao menos três empresas para “rebatizar" o local. A BYD, gigante multinacional especializada em carros elétricos e híbridos, é considerada a favorita no momento para fechar o negócio.
Se as conversas avançadas se concretizarem, a ideia é que o trocadilho a ser utilizado seja "MorumBYD". O planejamento do São Paulo não é focar apenas em propostas que incluam o "casamento" do nome do estádio com o da empresa interessada, e abrir o leque para outros tipos de negociação. A informação foi divulgada pelo ge.
O atual acordo com a Mondelez oferece R$ 25 milhões pelo naming rights, que se encerra ao final desta temporada. A parceria foi anunciada em dezembro de 2023, e deve servir de base para o próximo contrato do Morumbi. A ideia do São Paulo é aumentar o valor anual para um possível desfecho positivo com a BYD, e fechar um acordo por um prazo mais longo do que três anos.
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Cultura dos naming rights se popularizou
Além do Morumbis, que pode se tornar em breve MorumBYD, outros estádios do futebol brasileiro tiveram seus naming rights negociados. É o caso da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Nubank Parque (Palmeiras, Arena MRV (Atlético-MG), Neo Química Arena (Corinthians) e da Ligga Arena (Athletico-PR).