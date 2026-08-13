Clube da Série A negocia naming rights de estádio por R$ 25 milhões

Depois de fazer sucesso com a venda do naming rights do estádio do Morumbi para MorumBIS, em acordo com a Mondelez, o São Paulo agora conversa com ao menos três empresas para “rebatizar" o local. A BYD, gigante multinacional especializada em carros elétricos e híbridos, é considerada a favorita no momento para fechar o negócio.

Se as conversas avançadas se concretizarem, a ideia é que o trocadilho a ser utilizado seja "MorumBYD". O planejamento do São Paulo não é focar apenas em propostas que incluam o "casamento" do nome do estádio com o da empresa interessada, e abrir o leque para outros tipos de negociação. A informação foi divulgada pelo ge.

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O atual acordo com a Mondelez oferece R$ 25 milhões pelo naming rights, que se encerra ao final desta temporada. A parceria foi anunciada em dezembro de 2023, e deve servir de base para o próximo contrato do Morumbi. A ideia do São Paulo é aumentar o valor anual para um possível desfecho positivo com a BYD, e fechar um acordo por um prazo mais longo do que três anos.

Cultura dos naming rights se popularizou

Além do Morumbis, que pode se tornar em breve MorumBYD, outros estádios do futebol brasileiro tiveram seus naming rights negociados. É o caso da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Nubank Parque (Palmeiras, Arena MRV (Atlético-MG), Neo Química Arena (Corinthians) e da Ligga Arena (Athletico-PR).