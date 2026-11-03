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Lenda do Real Madrid explica decisão de treinar SAF da Série D

Treinador espanhol terá sua primeira experiência no futebol sul-americano

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Míchel Salgado, treinador do North
Míchel Salgado, treinador do North - Foto: Divulgação | North

O ex-jogador e lenda do Real Madrid, Míchel Salgado, de 51 anos, explicou, nesta terça-feira, 3, a decisão de ser o treinador do North Esporte Clube, SAF de Minas Gerais, atualmente na Série D do Campeonato Brasileiro.

Como técnico, Salgado já passou pela Seleção do Egito e pelo Pafos, do Chipre, foi anunciado oficialmente pela SAF (Sociedade Anônima do Futebol) mineira na última terça-feira, 27.

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Em entrevista ao Jogo Aberto, da TV Band, o ex-jogador revelou os principais motivos que o fizeram assumir o comando do clube mineiro.

  • Vontade de retornar ao futebol;
  • Projeto ambicioso do clube.

Ex-jogador queria voltar a conviver com o futebol

A primeira motivação de Míchel Salgado a assumir o comando do North foi a vontade de retornar ao trabalho com o futebol, além da curiosidade sobre o futebol sulamericano, local onde nunca competiu.

"Eu tinha essa vontade tremenda de voltar a competir. Joguei muito tempo na Europa, na Copa do Mundo, mas nunca estive numa liga da América do Sul, que é o continente do futebol. Aqui, os meninos já nascem com a bola", comentou Salgado.

Míchel Salgado, novo treinador do North
Míchel Salgado, novo treinador do North - Foto: Divulgação | Real Madrid

Projeto ambicioso foi crucial para decisão

Além do desejo em retornar ao futebol, Míchel Salgado ainda citou o ambicioso projeto apresentado pela SAF do North.

Vale ressaltar que o clube mineiro foi campeão do Troféu Inconfidência no ano passado e vai ter um calendário cheio para 2027, disputando:

  • Primeira divisão do Campeonato Mineiro;
  • Copa do Brasil;
  • Série D do Campeonato Brasileiro.

"O North é um clube que está indo na direção certa. Só tem seis anos de história, conseguiram a classificação para a Copa do Brasil e para a Série D. É um time que tem muitos sonhos, com uma boa estrutura e estão investindo muito. Eles me convenceram a participar do projeto", pontuou Salgado.

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Como foi Míchel Salgado como jogador?

Como atleta, o espanhol passou dez temporadas no Real Madrid, acumulando 371 partidas e 11 títulos, entre eles duas edições da Champions League e quatro do Campeonato Espanhol.

Além da camisa merengue, Salgado também defendeu as cores do Celta de Vigo-ESP, Blackburn Rovers-ING, CA Independiente-PAN e da Seleção Espanhola.

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