Esposa e filha bebê presenciaram morte de atacante em jogo na Espanha

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A esposa do ex-atleta Jesús de Miguel e sua filha, de 1 ano e 4 meses, estavam no estádio e presenciaram o lance que terminou na morte do atacante do Tenerife. A informação foi divulgada pelo jornal El Español. O jogador morreu nesta terça-feira, 3, aos 30 anos, um dia após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida da segunda divisão espanhola, depois de se chocar com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra.

Segundo o veículo, o atacante vivia uma “grande fase fora de campo”, ao lado da esposa, Carla, e da filha, Maria.

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Os dois se conheceram antes de Jesús ganhar destaque na Segunda Divisão, quando o jogador ainda construía a carreira em campos de terra e grama sintética, passando pela Terceira Divisão regional de Madri e pela antiga Segunda Divisão B, equivalente à terceira divisão espanhola.

Os companheiros de equipe também recordaram a ligação do atacante com a família. Jesús costumava dedicar seus gols à filha, erguendo os braços em direção à arquibancada e procurando a esposa, que acompanhava as partidas com a menina no colo.

Relembre acidente que vitimou Jesús de Miguel

O acidente que vitimou o atacante aconteceu nos minutos finais do duelo entre Tenerife e Andorra, no estádio Heliodoro Rodríguez López.

Durante uma jogada de ataque, o goleiro Owono saiu da área para afastar uma bola e atingiu o peito do atacante com o joelho. De Miguel caiu imediatamente no gramado e precisou receber atendimento médico.

O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o transporte de ambulância e foi reanimado pelos profissionais de emergência.

Jesús de Miguel foi encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde permaneceu internado. Na manhã desta terça-feira, o Tenerife confirmou a morte do atacante.