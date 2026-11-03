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ESPORTES

Esposa e filha bebê presenciaram morte de atacante em jogo na Espanha

Atleta de 30 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória

João Grassi
Por
Jesús de Miguel morreu aos 30 anos
Jesús de Miguel morreu aos 30 anos - Foto: Divulgação | Tenerife

A esposa do ex-atleta Jesús de Miguel e sua filha, de 1 ano e 4 meses, estavam no estádio e presenciaram o lance que terminou na morte do atacante do Tenerife. A informação foi divulgada pelo jornal El Español. O jogador morreu nesta terça-feira, 3, aos 30 anos, um dia após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida da segunda divisão espanhola, depois de se chocar com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra.

Segundo o veículo, o atacante vivia uma “grande fase fora de campo”, ao lado da esposa, Carla, e da filha, Maria.

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Os dois se conheceram antes de Jesús ganhar destaque na Segunda Divisão, quando o jogador ainda construía a carreira em campos de terra e grama sintética, passando pela Terceira Divisão regional de Madri e pela antiga Segunda Divisão B, equivalente à terceira divisão espanhola.

Os companheiros de equipe também recordaram a ligação do atacante com a família. Jesús costumava dedicar seus gols à filha, erguendo os braços em direção à arquibancada e procurando a esposa, que acompanhava as partidas com a menina no colo.

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Relembre acidente que vitimou Jesús de Miguel

O acidente que vitimou o atacante aconteceu nos minutos finais do duelo entre Tenerife e Andorra, no estádio Heliodoro Rodríguez López.

Durante uma jogada de ataque, o goleiro Owono saiu da área para afastar uma bola e atingiu o peito do atacante com o joelho. De Miguel caiu imediatamente no gramado e precisou receber atendimento médico.

O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o transporte de ambulância e foi reanimado pelos profissionais de emergência.

Jesús de Miguel foi encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde permaneceu internado. Na manhã desta terça-feira, o Tenerife confirmou a morte do atacante.

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