Atacante espanhol de 30 anos morre após choque com goleiro em partida

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O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu aos 30 anos nesta terça-feira, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida contra o FC Andorra, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. O jogador estava internado em estado grave desde a noite de segunda-feira, 2, quando se chocou com o goleiro adversário durante o confronto.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Tenerife lamentou a morte do atleta e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe. "Com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isto seja verdade", escreveu o clube.

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A família de De Miguel também agradeceu as mensagens de apoio recebidas e pediu respeito à privacidade neste momento.

Atacante sofreu parada cardiorrespiratória após choque em campo

O acidente aconteceu nos minutos finais da partida, realizada no estádio Heliodoro Rodríguez López, em Tenerife. De Miguel avançava em direção a uma bola longa quando colidiu com Jesús Owono, goleiro do Andorra, que havia deixado a área para tentar interceptar a jogada.

Com o impacto, o atacante caiu desacordado no gramado. Atletas das duas equipes perceberam a gravidade da situação e pediram a entrada dos profissionais de saúde, que iniciaram os procedimentos de emergência ainda no campo. Na sequência, o jogador foi retirado de maca e transportado de ambulância para uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, De Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e conseguiu restabelecer seus sinais vitais. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Tenerife informou piora neurológica antes de confirmar morte

Após a internação, o clube havia divulgado que o estado de saúde do atacante era grave, mas estável. Já na madrugada desta terça-feira, uma nova atualização apontou uma piora neurológica no quadro clínico.

Horas depois, o Tenerife confirmou a morte do jogador, que não resistiu às complicações.

Confira o lance do acidente