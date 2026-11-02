MERCADO DA BOLA
Ex-Bayern e PSG entra na mira de dois gigantes do futebol brasileiro
Meia está livre no mercado e desperta o interesse de Botafogo e São Paulo
Botafogo e São Paulo podem protagonizar uma disputa nos bastidores pela contratação do meia-atacante Renato Sanches. Os dois clubes brasileiros monitoram a situação do jogador português e avaliam a possibilidade de avançar por sua chegada na próxima temporada, segundo informações da ESPN.
Livre no mercado desde setembro, quando encerrou seu vínculo com o Paris Saint-Germain, da França, o atleta de 29 anos já esteve na mira do São Paulo durante a última janela de transferências internacionais. Na época, porém, as conversas não avançaram.
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Dois fatores dificultaram uma possível transferência para o Tricolor paulista: os valores envolvidos na negociação, considerados elevados, e o momento pessoal do jogador, que havia acabado de se tornar pai.
Agora, o cenário pode ser diferente. Em boas condições físicas e clínicas desde agosto, Renato Sanches estaria disposto a negociar uma transferência para o futebol brasileiro em 2027. O português também aceita reduzir sua pedida salarial para viabilizar o acordo.
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São Paulo aguarda definição política para avançar
Apesar de manter o interesse no meio-campista, o São Paulo não pretende iniciar uma negociação concreta neste momento. A diretoria deve aguardar a definição da eleição presidencial do clube, prevista para dezembro, antes de tomar qualquer decisão sobre a contratação.
Renato Sanches foi campeão da Eurocopa de 2016 com a seleção de Portugal e segue no radar do Tricolor, que já havia tentado sua contratação anteriormente.
Botafogo se movimenta para contratar Renato Sanches
Enquanto o São Paulo adota uma postura de espera, o Botafogo já começou a trabalhar nos bastidores para tentar contratar o português. De acordo com a ESPN, o clube carioca comunicou ao estafe do jogador o interesse em apresentar uma proposta oficial em breve.
Revelado pelo Benfica, de Portugal, Renato Sanches construiu carreira no futebol europeu e passou por outros cinco países. Além do clube português e do PSG, defendeu Bayern de Munique, Lille, Swansea City, Roma e Panathinaikos.
Aos 29 anos, o meia-atacante acumula passagens por Alemanha, França, País de Gales, Itália e Grécia, além da experiência com a seleção portuguesa.