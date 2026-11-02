Éverton Ribeiro se aproxima de retorno ao time titular do Bahia

O meio-campista Éverton Ribeiro pode estar próximo de voltar à titularidade do Esporte Clube Bahia. Ao menos foi o que indicou o técnico Rogério Ceni, na última quarta-feira, 28, após o triunfo sobre o São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Na ocasião, o treinador tricolor utilizou o camisa 10 por mais de 30 minutos pela primeira vez em quase seis meses. A última vez que o meio-campista havia registrado uma minutagem superior a essa foi na partida contra o Botafogo, antes da Copa do Mundo de 2026.

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Desde então, Éverton Ribeiro disputou apenas nove jogos com a camisa do Bahia, acumulando cerca de 158 minutos em campo — pouco mais do que uma partida completa.

A baixa minutagem está diretamente relacionada ao problema que o camisa 10 enfrentava na região lombar desde maio. Em razão do incômodo, o jogador foi submetido a um procedimento de infiltração e bloqueio na região sacroilíaca, que o afastou dos gramados por pouco mais de um mês.

Após o procedimento, Éverton Ribeiro voltou a jogar pelo Bahia somente em setembro, durante a partida contra o Remo, quando atuou por cerca de 11 minutos. Nos compromissos seguintes, a minutagem do camisa 10 foi semelhante: cinco minutos diante do Athletico, 17 contra o Mirassol e 15 diante do Flamengo. O jogador também não entrou em campo nas partidas contra Palmeiras e Santos.

Ceni vê meia cada vez mais preparado para ser titular

Foi apenas no confronto contra o São Paulo, pela última rodada disputada da Série A, que Éverton Ribeiro voltou a receber mais minutos em campo pelo Bahia. Após a partida, Rogério Ceni explicou o motivo da maior utilização do meio-campista.

Treinador do Bahia, Rogério Ceni explica motivo de maior utilização do Everton Ribeiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Segundo o comandante tricolor, o jogador tem demonstrado, nos treinamentos realizados no CT Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila (BA), que está cada vez mais preparado para atuar por períodos maiores e até mesmo voltar a iniciar uma partida como titular.

O Everton mostra que está cada dia mais pronto para mais minutos e até para começar um jogo.

Éverton Ribeiro disputou 28 jogos pelo Bahia em 2026, com um gol marcado e seis assistências distribuídas.

Quando o Bahia volta a campo?

Com Éverton Ribeiro cada vez mais próximo de retornar à equipe titular, o Bahia volta a campo nesta quinta-feira, 5, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).