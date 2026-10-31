Ex-Bahia marca contra o Vitória e dedica triunfo a técnico demitido

O lateral-direito Tinga, ex-jogador do Esporte Clube Bahia, marcou um dos gols da vitória do Coritiba por 2 a 0 sobre o Esporte Clube Vitória, neste sábado, 31, no Couto Pereira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Após o jogo, o defensor dedicou o resultado ao técnico Fernando Seabra, demitido no início da semana, e afirmou que o elenco estava em dívida com o treinador.



“Resultado muito bom, sete jogos sem vencer… a pressão estava grande. A gente estava se cobrando muito. Quero agradecer ao Seabra. O grupo todo estava devendo, quero dedicar a ele e minha família, que pediu muito esse gol. A gente estava precisando muito do resultado. Agradecer ao apoio do torcedor”, declarou Tinga, em entrevista ao Premiere.

O lateral marcou o segundo gol do Coritiba aos 23 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Josué, Tiago Cóser desviou de cabeça e Tinga completou, também pelo alto, para ampliar a vantagem dos mandantes.

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Relembre passagem de Tinga pelo Esquadrão

Tinga defendeu o Bahia entre 2016 e 2017, quando disputou 30 partidas e deu três assistências pelo Tricolor.



Revelado pelo Grêmio, o jogador de 33 anos ganhou destaque posteriormente no Fortaleza, clube pelo qual disputou 389 jogos e conquistou títulos como o hexacampeonato cearense e a Copa do Nordeste.



Contratado pelo Coritiba para a temporada de 2026, o lateral marcou diante do Vitória em um momento importante para a equipe paranaense, que encerrou uma sequência de sete partidas sem vencer no Brasileirão.

Vitória segue ameaçado pelo rebaixamento

A derrota complicou a situação do Vitória na reta final do Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos, o Rubro-Negro permaneceu na 14ª colocação, apenas dois pontos acima do Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.



O Leão ainda não venceu como visitante na atual edição da Série A e acumula quatro rodadas consecutivas sem vencer. Na próxima sexta-feira, 6, a equipe baiana enfrenta o Fluminense, no Barradão, em confronto importante para tentar se afastar da parte inferior da tabela.