Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

FUTEBOL

Ex-Bahia marca contra o Vitória e dedica triunfo a técnico demitido

Jogador do Coxa atuou no Tricolor Baiano entre 2016 e 2017

Gustavo Nascimento
Por
Tinga, lateral do Coritiba
Tinga, lateral do Coritiba - Foto: JP Pacheco | Coritiba

O lateral-direito Tinga, ex-jogador do Esporte Clube Bahia, marcou um dos gols da vitória do Coritiba por 2 a 0 sobre o Esporte Clube Vitória, neste sábado, 31, no Couto Pereira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, o defensor dedicou o resultado ao técnico Fernando Seabra, demitido no início da semana, e afirmou que o elenco estava em dívida com o treinador.

“Resultado muito bom, sete jogos sem vencer… a pressão estava grande. A gente estava se cobrando muito. Quero agradecer ao Seabra. O grupo todo estava devendo, quero dedicar a ele e minha família, que pediu muito esse gol. A gente estava precisando muito do resultado. Agradecer ao apoio do torcedor”, declarou Tinga, em entrevista ao Premiere.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Vitória tem desfalque importante na defesa para a próxima rodada
Vitória tem desfalque importante na defesa para a próxima rodada imagem

ESPORTES

Casa de Éder Militão é assaltada em Madri; prejuízo supera R$ 2 mi
Casa de Éder Militão é assaltada em Madri; prejuízo supera R$ 2 mi imagem

E.C.VITÓRIA

Jair Ventura fala de 'decisões' em casa após perder para o Coritiba
Jair Ventura fala de 'decisões' em casa após perder para o Coritiba imagem

O lateral marcou o segundo gol do Coritiba aos 23 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Josué, Tiago Cóser desviou de cabeça e Tinga completou, também pelo alto, para ampliar a vantagem dos mandantes.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Relembre passagem de Tinga pelo Esquadrão

Tinga defendeu o Bahia entre 2016 e 2017, quando disputou 30 partidas e deu três assistências pelo Tricolor.

Revelado pelo Grêmio, o jogador de 33 anos ganhou destaque posteriormente no Fortaleza, clube pelo qual disputou 389 jogos e conquistou títulos como o hexacampeonato cearense e a Copa do Nordeste.

Contratado pelo Coritiba para a temporada de 2026, o lateral marcou diante do Vitória em um momento importante para a equipe paranaense, que encerrou uma sequência de sete partidas sem vencer no Brasileirão.

Vitória segue ameaçado pelo rebaixamento

A derrota complicou a situação do Vitória na reta final do Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos, o Rubro-Negro permaneceu na 14ª colocação, apenas dois pontos acima do Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

O Leão ainda não venceu como visitante na atual edição da Série A e acumula quatro rodadas consecutivas sem vencer. Na próxima sexta-feira, 6, a equipe baiana enfrenta o Fluminense, no Barradão, em confronto importante para tentar se afastar da parte inferior da tabela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro Coritiba fernando seabra Rebaixamento Tinga

Relacionadas

Mais lidas