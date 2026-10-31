Alerta ligado! Vitória perde para o Coritiba e se aproxima do Z-4

O Esporte Clube Vitória amarga um jejum de 342 dias e 22 jogos sem vencer um adversário de Série A fora de casa, sequência consolidada neste sábado, 31, em que o Leão visitou o Coritiba no estádio Couto Pereira e foi derrotado por 2 a 0. A partida foi válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vitória permanece na 14ª colocação com 38 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, primeiro time da zona de rebaixamento. O time segue com a pior campanha como visitante entre todas as equipes do Brasileirão 2026.

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O Coritiba, por sua vez, voltou a vencer após sete jogos sem resultados positivos, sequência que custou a demissão de Fernando Seabra. Agora, o Coxa chega a 42 pontos e ganha tranquilidade na luta contra o rebaixamento.

Coritiba 2x0 Vitória

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio da equipe do Coritiba, que criou as melhores chances de gol e controlou as ações em campo. O Vitória, por sua vez, não conseguiu chegar ao ataque com qualidade, finalizando contra o gol de Pedro Morisco apenas uma vez, em um chute de longa distância de Diego Tarzia.

Na segunda etapa, o Coritiba seguiu em cima e conseguiu abrir o placar aos 13 minutos após uma falha de Lucas Arcanjo. No lance, Breno Lopes recebeu a bola na entrada da área e testou o chute; o goleiro do Vitória tentou defender em dois tempos, mas deixou o rebote oferecido para Pedro Rocha, que não perdoou e marcou o primeiro gol do jogo.

O gol do Coxa, que deveria ser um combustível para o Vitória buscar a reação, foi uma mostra do abatimento do Leão fora de casa. O Coritiba conseguiu ampliar o placar dez minutos depois em uma jogada de escanteio, em que Tiago Coser escorou de cabeça para Tinga, ex-jogador do Esporte Clube Bahia, completar para o fundo da rede.

Depois do 2 a 0, o Coritiba diminuiu o ritmo e abriu espaço para que o Vitória ocupasse mais o campo de ataque. Ainda assim, o time de Jair Ventura foi ineficiente para alcançar a reação e chegou a ceder outros ataques ao Coxa, mas o resultado permaneceu inalterado.

Relembre a última vitória do Vitória na Série A

A última vez que o Vitória venceu um adversário da Série A fora de casa foi no dia 23 de novembro do ano passado, quando o Rubro-Negro Baiano encarou o Sport na Ilha do Retiro e conquistou uma vitória por 3 a 1. Os gols do Leão foram marcados por Renato Kayzer, Aitor Cantalapiedra e Luan Cândido, que estava no Sport e marcou contra.

Desde então, o Vitória disputou mais um jogo fora de casa no Brasileirão 2025 e outros 17 na Série A deste ano, sem nenhuma vitória. O Leão também encarou o Bahia na Arena Fonte Nova na final do Campeonato Baiano, além de visitar Flamengo, Athletico Paranaense e Vasco nos jogos de ida da Copa do Brasil, perdendo todos esses duelos.

Ao todo, são 22 jogos sem vencer um adversário de Série A fora de casa desde a vitória contra o Sport.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2x0 Vitória

33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 31/10/2026 (sábado)

Horário: 16h

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thomé (RR);

Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP);

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA).

Cartões amarelos: Vitor Tissi (Coritiba); Britez (Vitória)

Gols: Pedro Rocha aos 13 minutos do segundo tempo e Tinga aos 24 minutos do segundo tempo (Coritiba).

Escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca, Thiago Santos e Josué; Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Guilherme Bossle.

Vitória: Lucas Arcanjo; Gean, Edenilson, Cacá e Brítez; Caíque, Martínez e Zé Vitor; Erick, Renê e Tarzia. Técnico: Jair Ventura.