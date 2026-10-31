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Casa de Éder Militão é assaltada em Madri; prejuízo supera R$ 2 mi

Jogador estava em campo e família presente na residência não percebeu a invasão

Alice Paulilo
Por
A casa do zagueiro Éder Militão, em Madri, foi invadida e roubada
A casa do zagueiro Éder Militão, em Madri, foi invadida e roubada - Foto: Getty Images

A casa do zagueiro Éder Militão, em Madri, foi invadida por criminosos que levaram joias, relógios e bolsas avaliados em mais de 350 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 2,1 milhões. O assalto aconteceu enquanto o jogador disputava o clássico entre Real Madrid e Barcelona e familiares estavam na residência, mas não perceberam a ação.

O caso ocorreu no domingo, 25, mas só foi divulgado nesta semana pela imprensa espanhola. O jornal Marca noticiou o crime e estimou o valor dos objetos roubados.

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Como aconteceu a invasão?

Pelo menos dois suspeitos entraram no andar superior da residência, localizada em La Moraleja, região da capital espanhola, entre 21h e 22h.

Naquele momento, Militão estava no banco de reservas no Camp Nou, em Barcelona, enquanto seus familiares acompanhavam a partida no piso inferior do imóvel.

A invasão só foi identificada depois que policiais e seguranças particulares do condomínio foram até a casa. Os parentes do jogador não haviam notado a movimentação dos criminosos. No local, o quarto do zagueiro foi encontrado revirado.

Quais objetos foram levados?

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Entre os itens roubados estão relógios de luxo, bolsas e peças de joalheria. Um Rolex avaliado em 53 mil euros, cerca de R$ 321 mil, e um relógio Richard Mille estimado em 170 mil euros, aproximadamente R$ 1 milhão, estão entre os objetos levados.

Os criminosos também roubaram três bolsas da Chanel, anéis e pulseiras da Cartier, além de outras joias, braceletes e malas.

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