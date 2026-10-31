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Messi no Corinthians? Site do clube publica anúncio do argentino

Hackers publicaram anúncio fictício sobre chegada do argentino em 2027 na madrugada deste sábado, 31

Gustavo Zambianco
Por
Anúncio falso de Messi no Corinthians
Anúncio falso de Messi no Corinthians - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O site oficial do Corinthians anunciou a contratação de Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, após ser invadido por hackers na madrugada deste sábado, 31. A publicação, que indicava uma suposta chegada do argentino ao Timão em 2027, repercutiu nas redes sociais.

Os responsáveis pelo ataque ao site do Corinthians divulgaram um texto detalhando a suposta negociação e também incluíram uma declaração fictícia atribuída a Messi, na qual ele demonstraria satisfação com o acerto com o clube paulista.

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A invasão foi identificada durante a madrugada e, ainda na manhã deste sábado, o Corinthians conseguiu neutralizar o ataque e recuperar o controle da página, que voltou a funcionar normalmente.

Corinthians se pronuncia após ataque hacker

Em comunicado divulgado à imprensa, o clube informou que não foram identificados prejuízos financeiros ou comprometimento de dados e informações institucionais. Segundo o Alvinegro, a ocorrência foi rapidamente controlada pela equipe de Tecnologia da Informação (TI).

Anúncio falso de Messi no Corinthians
Anúncio falso de Messi no Corinthians - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Como medida preventiva, o Corinthians também iniciou o reforço dos protocolos de segurança de seus ambientes digitais. Durante o procedimento, os sites oficiais do clube e da Neo Química Arena ficaram temporariamente indisponíveis.

As páginas já foram restabelecidas e estão novamente acessíveis ao público. A diretoria afirmou ainda que continua monitorando os sistemas e adotando medidas técnicas para ampliar a proteção dos ambientes digitais.

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Veja a nota oficial do Corinthians na íntegra

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que identificou, durante a madrugada deste sábado (31), um ataque cibernético direcionado ao site oficial do Clube.

A ocorrência foi prontamente neutralizada pela nossa equipe de Tecnologia da Informação (TI). Não foram constatados prejuízos financeiros ou comprometimento de dados e informações pertencentes ao Corinthians.

Como medida preventiva, o Clube trabalha no reforço dos protocolos de segurança de seus ambientes digitais. Por esse motivo, os sites oficiais do Sport Club Corinthians Paulista e da Neo Química Arena encontram-se temporariamente fora do ar.

O Corinthians segue monitorando seus sistemas e adotando todas as providências técnicas necessárias para ampliar os mecanismos de proteção e restabelecer o funcionamento das páginas.

Após restabelecermos os serviços e reforçarmos os mecanismos de segurança, os sites oficiais do Clube e da Neo Química Arena encontram-se novamente disponíveis ao público.”

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