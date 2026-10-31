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Messi no Corinthians? Site do clube publica anúncio do argentino
Hackers publicaram anúncio fictício sobre chegada do argentino em 2027 na madrugada deste sábado, 31
O site oficial do Corinthians anunciou a contratação de Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, após ser invadido por hackers na madrugada deste sábado, 31. A publicação, que indicava uma suposta chegada do argentino ao Timão em 2027, repercutiu nas redes sociais.
Os responsáveis pelo ataque ao site do Corinthians divulgaram um texto detalhando a suposta negociação e também incluíram uma declaração fictícia atribuída a Messi, na qual ele demonstraria satisfação com o acerto com o clube paulista.
A invasão foi identificada durante a madrugada e, ainda na manhã deste sábado, o Corinthians conseguiu neutralizar o ataque e recuperar o controle da página, que voltou a funcionar normalmente.
Corinthians se pronuncia após ataque hacker
Em comunicado divulgado à imprensa, o clube informou que não foram identificados prejuízos financeiros ou comprometimento de dados e informações institucionais. Segundo o Alvinegro, a ocorrência foi rapidamente controlada pela equipe de Tecnologia da Informação (TI).
Como medida preventiva, o Corinthians também iniciou o reforço dos protocolos de segurança de seus ambientes digitais. Durante o procedimento, os sites oficiais do clube e da Neo Química Arena ficaram temporariamente indisponíveis.
As páginas já foram restabelecidas e estão novamente acessíveis ao público. A diretoria afirmou ainda que continua monitorando os sistemas e adotando medidas técnicas para ampliar a proteção dos ambientes digitais.
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Veja a nota oficial do Corinthians na íntegra
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que identificou, durante a madrugada deste sábado (31), um ataque cibernético direcionado ao site oficial do Clube.
A ocorrência foi prontamente neutralizada pela nossa equipe de Tecnologia da Informação (TI). Não foram constatados prejuízos financeiros ou comprometimento de dados e informações pertencentes ao Corinthians.
Como medida preventiva, o Clube trabalha no reforço dos protocolos de segurança de seus ambientes digitais. Por esse motivo, os sites oficiais do Sport Club Corinthians Paulista e da Neo Química Arena encontram-se temporariamente fora do ar.
O Corinthians segue monitorando seus sistemas e adotando todas as providências técnicas necessárias para ampliar os mecanismos de proteção e restabelecer o funcionamento das páginas.
Após restabelecermos os serviços e reforçarmos os mecanismos de segurança, os sites oficiais do Clube e da Neo Química Arena encontram-se novamente disponíveis ao público.”