Ex-Real Madrid renova com gigante do Nordeste para a Série D

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O América-RN confirmou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do meia Augusto Galvan, ex-Real Madrid. O jogador de 27 anos seguirá defendendo o Alvirrubro até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.



Augusto Galvan foi destaque do América-RN na temporada

A permanência do meio-campista ocorre após uma temporada de destaque pelo clube potiguar. Galvan teve participação importante na conquista do tetracampeonato estadual em 2026 e também esteve entre os nomes de destaque da equipe durante a campanha na Série D. O América, porém, acabou eliminado nas oitavas de final e não conseguiu conquistar o acesso à terceira divisão nacional.



Ao longo do ano, o jogador disputou 25 partidas e marcou dois gols. Além disso, encerrou a temporada como vice-líder do ranking de assistências do elenco, com cinco passes para gol.





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Meia foi vendido pelo São Paulo ao Real Madrid em 2017

A trajetória de Augusto Galvan no futebol começou nas categorias de base do São Paulo. Em 2017, ainda tratado como uma promessa do clube paulista, foi negociado com o Real Madrid. Na ocasião, a equipe espanhola desembolsou 3 milhões de euros, valor equivalente a R$ 9,6 milhões na época, para contratar o meia.



Antes de chegar ao América-RN, Galvan também passou por Santos, Azuriz, Caxias e Inter de Limeira.