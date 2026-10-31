FUTEBOL INTERNACIONAL
"Preciso dele": Mourinho sai em defesa de Vini Jr. no Real Madrid
Técnico português demonstrou apoio ao atacante brasileiro, que cumpre suspensão de quatro partidas
José Mourinho saiu em defesa de Vinicius Júnior neste sábado, 31, e reforçou a importância do atacante para o elenco do Real Madrid. Em entrevista coletiva antes do confronto com o Racing Santander, marcado para este domingo, 1, pelo Campeonato Espanhol, o treinador demonstrou apoio ao brasileiro e afirmou que espera contar com ele o mais rápido possível na competição.
Vini Jr. não estará à disposição para a partida. O camisa 7 cumpre uma suspensão de quatro jogos no Campeonato Espanhol após ser expulso no duelo contra o Villarreal, neste mês. Enquanto isso, o Real Madrid tem utilizado Yan Diomande na ponta esquerda, posição ocupada habitualmente pelo brasileiro.
Mourinho reforça confiança em Vinicius Júnior
Ao comentar a formação da equipe e a possibilidade de mudanças no time titular ao longo da temporada, Mourinho destacou a intensidade do futebol atual e explicou que não trabalha com uma escalação fixa. Na sequência, o português fez questão de ressaltar o papel de Vinicius no elenco merengue.
"Não tenho um time titular fixo. O time titular de hoje pode ser diferente daqui a algumas semanas. O futebol de hoje não é o de 20 anos atrás; é mais intenso, mais rápido. Com exigências físicas muito maiores", afirmou o treinador.
O comandante também falou diretamente sobre a situação do atacante e deixou claro que conta com o brasileiro para a sequência da temporada.
A situação do Vinicius agora é muito simples: ele não joga no Campeonato Espanhol, mas joga na Champions League. E eu gosto dele, gosto muito dele. Quero que essa suspensão acabe logo, porque gosto dele e preciso dele José Mourinho - técnico do Real Madrid
Mourinho ainda afastou a possibilidade de Vinicius representar um problema para a montagem da equipe, mesmo sem garantir sua titularidade imediata: "Não estou dizendo que ele vai ser titular, mas também não será um problema. É um grande jogador que vamos ter em um elenco muito bom", garantiu o treinador.
Leia Também:
Vini Jr. renovou contrato com o Real Madrid até 2032
A manifestação de Mourinho acontece após Vinicius Júnior estender seu vínculo com o Real Madrid nesta temporada. Depois de assumir o comando da equipe, o treinador defendeu a permanência do atacante, que chegou a ser apontado como alvo do Arsenal durante as negociações com o clube espanhol.
O acordo encerrou a indefinição sobre o futuro do brasileiro, que agora tem contrato com o time merengue até junho de 2032.
Dentro de campo, porém, Vini Jr. ainda busca uma sequência de maior destaque na temporada. Até o momento, o atacante disputou 11 partidas pelo Real Madrid, marcou um gol e distribuiu três assistências.
Real Madrid vence sem o brasileiro, e Vini pode atuar na Champions
Desde a expulsão diante do Villarreal, o Real Madrid entrou em campo duas vezes pelo Campeonato Espanhol e venceu Sevilla e Barcelona. Nos compromissos, Yan Diomande ocupou a função de Vinicius. O substituto marcou um gol e deu uma assistência na partida contra o Sevilla.
Apesar de seguir suspenso na competição nacional, o camisa 7 poderá voltar a atuar pela Champions League. Vinicius Júnior está à disposição para enfrentar o AEK Atenas nesta quarta-feira, 4, no Estádio Agia Sophia, às 14h45.