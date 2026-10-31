"Preciso dele": Mourinho sai em defesa de Vini Jr. no Real Madrid

José Mourinho saiu em defesa de Vinicius Júnior neste sábado, 31, e reforçou a importância do atacante para o elenco do Real Madrid. Em entrevista coletiva antes do confronto com o Racing Santander, marcado para este domingo, 1, pelo Campeonato Espanhol, o treinador demonstrou apoio ao brasileiro e afirmou que espera contar com ele o mais rápido possível na competição.



Vini Jr. não estará à disposição para a partida. O camisa 7 cumpre uma suspensão de quatro jogos no Campeonato Espanhol após ser expulso no duelo contra o Villarreal, neste mês. Enquanto isso, o Real Madrid tem utilizado Yan Diomande na ponta esquerda, posição ocupada habitualmente pelo brasileiro.



Mourinho reforça confiança em Vinicius Júnior

Ao comentar a formação da equipe e a possibilidade de mudanças no time titular ao longo da temporada, Mourinho destacou a intensidade do futebol atual e explicou que não trabalha com uma escalação fixa. Na sequência, o português fez questão de ressaltar o papel de Vinicius no elenco merengue.



"Não tenho um time titular fixo. O time titular de hoje pode ser diferente daqui a algumas semanas. O futebol de hoje não é o de 20 anos atrás; é mais intenso, mais rápido. Com exigências físicas muito maiores", afirmou o treinador.



O comandante também falou diretamente sobre a situação do atacante e deixou claro que conta com o brasileiro para a sequência da temporada.



Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A situação do Vinicius agora é muito simples: ele não joga no Campeonato Espanhol, mas joga na Champions League. E eu gosto dele, gosto muito dele. Quero que essa suspensão acabe logo, porque gosto dele e preciso dele José Mourinho - técnico do Real Madrid



Mourinho ainda afastou a possibilidade de Vinicius representar um problema para a montagem da equipe, mesmo sem garantir sua titularidade imediata: "Não estou dizendo que ele vai ser titular, mas também não será um problema. É um grande jogador que vamos ter em um elenco muito bom", garantiu o treinador.



Vini Jr. renovou contrato com o Real Madrid até 2032

A manifestação de Mourinho acontece após Vinicius Júnior estender seu vínculo com o Real Madrid nesta temporada. Depois de assumir o comando da equipe, o treinador defendeu a permanência do atacante, que chegou a ser apontado como alvo do Arsenal durante as negociações com o clube espanhol.



O acordo encerrou a indefinição sobre o futuro do brasileiro, que agora tem contrato com o time merengue até junho de 2032.



Dentro de campo, porém, Vini Jr. ainda busca uma sequência de maior destaque na temporada. Até o momento, o atacante disputou 11 partidas pelo Real Madrid, marcou um gol e distribuiu três assistências.



Real Madrid vence sem o brasileiro, e Vini pode atuar na Champions

Desde a expulsão diante do Villarreal, o Real Madrid entrou em campo duas vezes pelo Campeonato Espanhol e venceu Sevilla e Barcelona. Nos compromissos, Yan Diomande ocupou a função de Vinicius. O substituto marcou um gol e deu uma assistência na partida contra o Sevilla.



Apesar de seguir suspenso na competição nacional, o camisa 7 poderá voltar a atuar pela Champions League. Vinicius Júnior está à disposição para enfrentar o AEK Atenas nesta quarta-feira, 4, no Estádio Agia Sophia, às 14h45.