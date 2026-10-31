Jair Ventura fala de 'decisões' em casa após perder para o Coritiba

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Jair Ventura segue em busca de respostas para melhorar o desempenho do Esporte Clube Vitória fora de casa. Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, neste sábado, 31, o treinador avaliou mais um resultado negativo da equipe como visitante no Campeonato Brasileiro e se mostrou focado na sequência do torneio.

“Seguem as mesmas respostas porque a gente tem os mesmos resultados. A explicação virá caso a gente consiga a nossa vitória fora”, iniciou o treinador.

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O resultado manteve o Vitória a apenas dois pontos de distância da zona de rebaixamento. Segundo Jair Ventura, o foco da equipe agora precisa ser nas “decisões” no Barradão.

“Agora é voltar a cabeça para o nosso jogo decisivo, temos decisões em casa. Nós sabemos da força que temos em casa e fica muito mais difícil sem a nossa torcida”, disse o treinador.

Próximos compromissos do Leão

34ª rodada – Vitória x Fluminense (Casa)

35ª rodada – Vitória x Red Bull Bragantino (Casa)

36ª rodada – Internacional x Vitória (Fora)

37ª rodada – Vitória x Santos (Casa)

38ª rodada – Vasco x Vitória (Fora)

Avaliação da derrota para o Coritiba

Durante a entrevista, o treinador também comentou de forma mais detalhada o desempenho da equipe no jogo contra o Coxa.

De acordo com ele, o Vitória não conseguiu jogar no campo de ataque por conta da estratégia traçada por ele e devido ao mérito do time da casa. “Tivemos dificuldade pela força do mandante… não conseguimos, não era a nossa estratégia”, disse ele.

Ainda segundo ele, o Coritiba soube utilizar a pressão da torcida para vencer a partida. O time paranaense vinha de sete jogos consecutivos sem vencer, que custaram a demissão de Fernando Seabra, e precisava vencer o Vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

“É um adversário muito pressionado, há não sei quanto tempo sem vencer, sabia da necessidade de fazer uma final e dentro de detalhes da partida eles fizeram por merecer a vitória”, disse Jair Ventura.