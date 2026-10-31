Com menos jogos, Jean Lucas supera temporada de convocação à Seleção

O volante Jean Lucas vive sua temporada mais produtiva em participações diretas em gols desde que chegou ao Esporte Clube Bahia. No triunfo por 3 a 2 sobre o São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 6 deu a assistência para Nestor marcar e alcançou 11 participações em gols em 2026. São seis tentos e cinco passes decisivos em 35 partidas.



O desempenho já supera os números registrados pelo meio-campista em 2025, quando participou de 60 jogos, marcou sete gols e distribuiu três assistências, somando dez participações diretas. Dessa forma, Jean Lucas ultrapassou sua marca da temporada anterior com 25 partidas a menos.



Temporada de 2025 teve convocação para a Seleção Brasileira

O ano passado também ficou marcado por um momento especial na trajetória do volante. Convocado por Carlo Ancelotti para os compromissos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Jean Lucas encerrou um período de 34 anos sem jogadores do Bahia na Seleção Brasileira principal.



A estreia do meio-campista aconteceu em 9 de setembro, na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto. Na ocasião, ele entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo. Em 2025, o camisa 6 também terminou como artilheiro do Bahia na Libertadores, com quatro gols marcados em dez partidas.





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Jean Lucas é um dos principais nomes do Bahia no Brasileirão

Na atual edição da Série A, os números do volante também o colocam entre os principais jogadores do elenco no setor ofensivo. Com quatro gols e quatro assistências, Jean Lucas soma oito participações diretas e ocupa a segunda posição do ranking tricolor, atrás apenas de Luciano Juba, que contabiliza 12 — 11 gols e uma assistência.



Jean Lucas também aparece no topo da lista de garçons do Bahia no campeonato. Com quatro assistências, ele divide a liderança com Nestor e Everton Ribeiro, que apresentam a mesma quantidade de passes para gol.



“Eu trabalho todos os dias para ajudar o Bahia da melhor maneira possível. Fico feliz por estar contribuindo, mas sei que isso também é resultado do trabalho coletivo. Procuro sempre dar o meu melhor, seja na marcação, na construção das jogadas ou chegando ao ataque”, afirmou o camisa 6.

O mais importante é continuarmos firmes para que, no fim do ano, a gente possa estar novamente na Libertadores Jean Lucas - jogador do Bahia

Desde que chegou ao clube, Jean Lucas acumula 156 partidas e 23 gols.

Bahia segue na briga por vaga na Libertadores

O triunfo diante do São Paulo levou o Bahia aos 53 pontos e à 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe está a apenas um ponto do Fluminense, que ocupa o quinto lugar, com 54.



O próximo compromisso tricolor será na quinta-feira, 5, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 34ª rodada. Terceiro colocado, com 57 pontos, o time mineiro será mais um adversário direto do Bahia na disputa por uma vaga na Libertadores.



O objetivo da equipe comandada por Rogério Ceni é garantir a classificação para o torneio continental pela terceira temporada consecutiva, feito que seria inédito na história do clube.