Saiba como a Copa do Brasil pode levar o Bahia à Libertadores

O Esporte Clube Bahia tem como objetivo garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2027 ao final da atual temporada. Para isso, diante da distribuição de vagas para a competição internacional por meio do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni precisa terminar a Série A dentro da zona de classificação para o torneio continental.



A cinco rodadas do fim do Brasileirão, porém, o Bahia ocupa a 6ª colocação, com 53 pontos conquistados. O Tricolor está a apenas um ponto do Fluminense, que soma 54 pontos e ocupa a primeira posição dentro da zona de classificação direta para a Libertadores da próxima temporada. A distância para o Athletico, atual 5º colocado, também é de um ponto.



Dessa forma, considerando a configuração atual da tabela da Série A, o Esquadrão sequer garantiria uma vaga na fase prévia da competição, uma vez que apenas o 5º colocado teria direito a disputar a chamada Pré-Libertadores.

Copa do Brasil pode mudar cenário do Bahia na Libertadores

No entanto, a distribuição das vagas para a Libertadores de 2027 por meio do Campeonato Brasileiro ainda pode sofrer alterações. Isso dependerá, entre outros fatores, da definição dos finalistas da Copa do Brasil desta temporada.



As semifinais do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro serão disputadas entre Grêmio e Atlético-MG, além de Vasco e Palmeiras. Assim, uma eventual decisão entre a equipe mineira e o clube paulista poderá alterar a distribuição das vagas para a próxima edição da Libertadores por meio da Série A.



Isso porque tanto Palmeiras quanto Atlético-MG disputam as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Portanto, dependendo da colocação das equipes ao término da competição, a classificação para a Libertadores poderá ser ampliada, beneficiando outros clubes na tabela, entre eles o Bahia.





Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entenda como uma final entre Palmeiras e Atlético-MG beneficiaria o Tricolor

Um exemplo ajuda a entender o cenário: atualmente, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 70 pontos, enquanto o Atlético-MG ocupa a 7ª colocação, com 50 pontos. Caso o campeonato terminasse com essa configuração e os dois clubes disputassem a final da Copa do Brasil, o Bahia estaria classificado para a Libertadoresde 2027.



Mas por quê?

A explicação é simples:

Como mencionado anteriormente, as cinco primeiras posições do Campeonato Brasileiro garantem vagas na Libertadores de 2027, sendo quatro para a fase de grupos e uma para a etapa preliminar. Já a Copa do Brasil concede vagas ao campeão e ao vice-campeão da competição: o vencedor garante classificação direta para a fase de grupos, enquanto o segundo colocado disputa a fase prévia.



Dessa forma, em uma eventual final entre Palmeiras e Atlético-MG, aliada à manutenção da atual configuração da tabela do Brasileirão, duas vagas da Libertadores seriam redistribuídas por meio do Campeonato Brasileiro, beneficiando o Bahia, que herdaria um lugar na fase preliminar.



Isso aconteceria porque o Palmeiras, independentemente de conquistar o título ou terminar como vice-campeão da Copa do Brasil, já teria uma vaga garantida na fase de grupos da Libertadores por meio do Brasileirão. Com isso, uma das posições destinadas à competição continental seria repassada ao primeiro clube imediatamente abaixo na classificação: o Athletico, atual 5º colocado, que passaria a garantir uma vaga direta na fase de grupos. Consequentemente, a vaga da etapa preliminar seria destinada ao Bahia.



O mesmo raciocínio se aplica ao Atlético-MG. Apesar de ocupar atualmente a 7ª colocação, o clube mineiro também poderia garantir uma vaga na Libertadores por meio da Copa do Brasil. Nesse cenário, a classificação obtida pelo time alvinegro abriria espaço para uma nova redistribuição das vagas do Campeonato Brasileiro, considerando também a situação do Palmeiras.



Os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil serão disputados neste domingo, 31, enquanto as partidas de volta estão previstas para o próximo fim de semana, no sábado, 7, e no domingo, 8.

Títulos continentais também podem ampliar vagas para a Libertadores

Além disso, Palmeiras e Atlético-MG também disputam as decisões dos torneios continentais desta temporada: o clube paulista está na final da Libertadores, enquanto a equipe mineira disputa o título da Copa Sul-Americana.



Dessa maneira, caso conquistem os respectivos títulos, os dois clubes poderão abrir vagas adicionais para a Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro, ampliando as possibilidades de classificação para as equipes que aparecem logo abaixo na tabela.