E.C.VITÓRIA
Vitória tem desfalque importante na defesa para a próxima rodada
Ausência vem em meio a uma crise de lesões do time na temporada
Em meio a uma crise de lesões e à má fase dentro de campo, o Esporte Clube Vitória tem uma nova preocupação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no Barradão. Isso porque o argentino Emanuel Brítez recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Coritiba, neste sábado, 31, e agora está suspenso.
O defensor foi titular como lateral-esquerdo no duelo contra o Coritiba por conta das ausências de Ramon, com problemas físicos, e Jamerson, fora de jogo por questões contratuais.
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Além da improvisação de Brítez, Jair Ventura precisou utilizar Gean, da base, como titular na lateral-direita por conta das lesões de Mateus Silva, Fabiano Souza e Nathan Mendes.
Na zaga, Jair Ventura escalou Edenilson para formar a dupla com Cacá, já que Luan Cândido estava suspenso, enquanto Camutanga e Edu ainda não estavam aptos para atuar após período lesionados.
Situação do Vitória na Série A
Em meio aos desfalques, o Vitória perdeu para o Coritiba por 2 a 0 no estádio Couto Pereira, em partida válida pela 33ª rodada da Série A. O time segue com 38 pontos, somente dois a mais que o Corinthians, primeiro time da zona de rebaixamento.
Agora, o time precisa vencer o Fluminense no Barradão, na próxima sexta-feira, 6, para garantir mais uma rodada fora da zona de rebaixamento.