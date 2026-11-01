Ex-Bahia pode levar clube à Série A após três anos batendo na trave

O Novorizontino, comandado pelo técnico Enderson Moreira, ex-treinador do Esporte Clube Bahia, entra em campo neste domingo, 1, com a possibilidade de dar um passo importante rumo ao acesso inédito à Série A do Campeonato Brasileiro.



Na reta final da Segunda Divisão, a equipe paulista recebe o Operário-PR, às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 36ª rodada, em busca de voltar à liderança e encaminhar uma vaga na elite nacional.

Enderson Moreira, ex-técnico do Bahia, comanda o Novorizontino na busca pelo acesso inédito à Série A. - Foto: Higor Basso/Novorizontino

A campanha representa mais uma oportunidade para o Novorizontino superar a barreira que o impediu de chegar à primeira divisão nas últimas temporadas. Nas três edições anteriores da Série B, o clube paulista bateu na trave na disputa pelo acesso: terminou na quinta colocação em 2023 e 2024 e ficou em sétimo lugar em 2025.



Agora, sob o comando de Enderson Moreira, o Tigre tenta transformar a boa campanha em um resultado histórico. A equipe iniciou a rodada na liderança, com 64 pontos, um a menos do que o Juventude, e um de vantagem sobre o Vila Nova, terceiro colocado. Como os principais concorrentes diretos pelo acesso e pelo título se enfrentaram, uma vitória diante de sua torcida pode deixar o Novorizontino em situação ainda mais favorável na reta final.



Do outro lado, o Operário-PR chega ao confronto com 51 pontos e ainda alimenta a esperança de se aproximar do grupo dos seis primeiros colocados. Por isso, o duelo em Novo Horizonte também é importante para as pretensões da equipe paranaense.

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Veja como está a tabela da Série B:

Juventude – 65 pontos

Novorizontino – 64 pontos

Vila Nova – 63 pontos

Criciúma – 62 pontos

Fortaleza – 61 pontos

CRB – 55 pontos

Sport – 55 pontos





Enderson Moreira tem duas passagens pelo Bahia

Antes de assumir o comando do Novorizontino, Enderson Moreira construiu uma trajetória no futebol brasileiro que inclui duas passagens pelo Bahia.

A primeira aconteceu em 2018. Na ocasião, o treinador comandou o Tricolor em 58 partidas, entre aquela temporada e 2019.



Em 2022, Enderson retornou ao clube para uma segunda passagem. Desta vez, porém, sua permanência foi mais curta, e o técnico deixou o cargo durante a disputa da Série B, quando o Bahia buscava o acesso à elite do futebol nacional.

Outros jogos deste domingo pela Série B

A programação da 36ª rodada começou com o confronto entre Londrina e América-MG, às 16h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. As duas equipes entram em campo sem grandes objetivos na classificação e apenas aguardam o encerramento da competição.



Mais tarde, às 18h30, Cuiabá e São Bernardo se enfrentam na Arena Pantanal. Com 47 e 49 pontos, respectivamente, os clubes também chegam à reta final sem grandes aspirações na tabela.



Rodada será encerrada na segunda-feira

A 36ª rodada da Série B terá seu encerramento na próxima segunda-feira (2), com três partidas. Às 16h, Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam na Arena Castelão. Depois, às 18h, Athletic-MG e Ceará medem forças na Arena Sicredi.





Fechando a programação, Goiás e CRB duelam às 20h30, no estádio Hailé Pinheiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda brigam por espaço na faixa de classificação.