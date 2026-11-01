Estádio histórico do Nordeste passa por transformação de R$ 16 milhões

O estádio Albertão, em Teresina, no Piauí, segue avançando no processo de modernização iniciado em setembro de 2025. Uma das principais etapas da revitalização entrou em uma nova fase nesta semana, com a retirada de praticamente todo o gramado antigo do campo de jogo. A próxima intervenção será a escavação do terreno para a implantação de um novo sistema de drenagem.



O gramado natural do estádio, instalado desde a inauguração do equipamento esportivo, em 1973, foi totalmente removido da área de jogo. De acordo com a Secretaria de Estado dos Esportes do Piauí (Secepi), as obras de modernização já alcançaram 88,9% de execução.



Antes da retirada da grama, foi aplicado um produto químico para auxiliar na eliminação completa da cobertura vegetal. Na sequência, máquinas e equipamentos iniciaram o trabalho de remoção do material. Ainda falta retirar a vegetação que permanece nas laterais do campo.



Com essa etapa praticamente concluída, os trabalhos avançarão para a preparação do terreno. A previsão é de que o solo seja escavado entre 30 e 40 centímetros de profundidade, permitindo a reestruturação do sistema de drenagem, que permanece com a configuração original de 1973.



Posteriormente, serão realizados os serviços de irrigação e a aplicação de uma camada de areia lavada. O material, classificado como agregado miúdo, passa por um processo de limpeza com água para eliminar impurezas, como argila, terra, matéria orgânica, folhas e poeira.



Somente depois da conclusão dessas intervenções será iniciado o plantio do novo gramado. A expectativa é que os trabalhos no campo de jogo sejam finalizados em março de 2027.



Veja imagens da revitalização do Albertão:

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Reforma do Albertão supera R$ 16 milhões em investimentos

Iniciada em setembro de 2025, a revitalização do Albertão é conduzida pelo Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes (Secepi), e conta também com a participação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



As intervenções realizadas pelo governo estadual incluem a recuperação das fachadas, a pintura geral e a modernização dos acessos ao estádio. Nesta última frente, está prevista a implantação de um novo sistema de controle de entrada, com catracas eletrônicas equipadas com leitura de QR Code e reconhecimento facial.



Paralelamente, a parceria com a CBF contempla melhorias na estrutura esportiva do equipamento. Entre os serviços estão a reforma completa dos vestiários das equipes e da arbitragem, a substituição do gramado e a implantação de novos sistemas de drenagem e irrigação, seguindo os padrões exigidos pela entidade e pela Fifa.



As duas frentes de trabalho são executadas por empresas diferentes. Enquanto uma é responsável pelas intervenções contratadas pelo Governo do Estado, a outra conduz os serviços vinculados à parceria com a CBF. As etapas seguem cronogramas próprios, com a conclusão de cada fase antes do início da seguinte.



O investimento total previsto para a revitalização do Albertão ultrapassa R$ 16 milhões. Desse montante, R$ 10 milhões são destinados pelo Governo do Estado, por meio da Secepi, às obras estruturais e de modernização do estádio.



A CBF, por sua vez, aporta mais de R$ 6 milhões para a reforma dos vestiários, a substituição do gramado e a implantação dos novos sistemas de drenagem e irrigação.



Inicialmente, a previsão era de que a reforma fosse concluída em setembro de 2026. No entanto, o prazo não foi cumprido, e as intervenções continuam em andamento. Com a nova previsão para a conclusão dos serviços no gramado, essa etapa específica deve ser finalizada em março de 2027.





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Albertão opera com capacidade reduzida durante as obras

Enquanto passa pelo processo de modernização, o estádio Albertão vinha recebendo partidas com capacidade limitada a 13 mil torcedores, número bastante inferior à lotação original do equipamento, que é de 50 mil pessoas.



A restrição foi determinada pelo Corpo de Bombeiros do Estado, sob a justificativa de que nem todos os setores do estádio atendem aos requisitos estabelecidos pelo Estatuto do Torcedor.



