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Campeonato Argentino terá novo formato em 2027; veja o que muda

Apenas um clube da primeira divisão votou contra a mudança

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Rosario Central é o campeão argentino de 2025
Rosario Central é o campeão argentino de 2025 - Foto: Divulgação | AFA

A Associação do Futebol Argentino (AFA) aprovou mudanças no formato da primeira divisão nacional para a temporada de 2027. A principal alteração será o fim da divisão dos 30 clubes em dois grupos, que dará lugar a uma tabela única, com confrontos entre todas as equipes ao longo do ano.

O novo modelo manterá os torneios Apertura e Clausura, além das fases eliminatórias que definem os campeões de cada competição. Com isso, o Campeonato Argentino passará a ter três vencedores por temporada: os campeões dos dois torneios e o clube que terminar na liderança da classificação anual.

Todos contra todos e dois clássicos por temporada

A partir de 2027, os 30 participantes disputarão 30 rodadas. Cada equipe enfrentará os outros 29 clubes uma vez e terá um segundo confronto contra seu principal rival. Dessa forma, os clássicos regionais estarão garantidos tanto no Apertura quanto no Clausura.

O primeiro torneio será disputado nas 15 rodadas iniciais. Ao fim dessa etapa, os 16 melhores colocados avançam para os playoffs, com oitavas de final, quartas, semifinais e decisão. O campeão será definido em mata-mata.

Na sequência, a competição será retomada da 16ª à 30ª rodada, com a pontuação zerada para todos os participantes. O Clausura seguirá o mesmo modelo, com os 16 melhores avançando para a fase eliminatória.

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Apesar da separação entre os dois torneios, os pontos conquistados nas 30 rodadas serão somados na tabela anual, que também dará um título ao clube de melhor campanha.

River Plate foi contra a mudança

O River Plate foi o único clube a votar contra a proposta. A equipe de Buenos Aires defendia a redução gradual do número de participantes da primeira divisão, até chegar a 20 clubes. O projeto previa quatro rebaixamentos e dois acessos por temporada.

O Estudiantes de La Plata também se posicionou contra a mudança. O clube, porém, não participou da votação, pois foi representado por um dirigente sem direito a voto. O presidente Juan Sebastián Verón manifestou apoio à proposta do River nas redes sociais.

Rebaixamento e vagas internacionais

O sistema de rebaixamento será mantido, com duas equipes deixando a primeira divisão por temporada. Uma vaga será definida pelo último colocado da tabela anual, enquanto a outra seguirá o critério de média de pontos das últimas três temporadas, conhecido como promedio.

A distribuição das vagas para as competições continentais também não terá alterações. Os três campeões – Apertura, Clausura e Liga – e os segundo e terceiro colocados da classificação anual garantirão lugar na Libertadores. Já os clubes que terminarem entre a quarta e a nona posição disputarão a Copa Sul-Americana.

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