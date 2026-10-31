Brasileiros brilham em goleada do Barcelona por 6 a 1 em LaLiga

Raphinha e Gabriel Jesus foram protagonistas da goleada do Barcelona por 6 a 1 sobre o Alavés, neste sábado, 31, no Camp Nou, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto o camisa 11 balançou as redes duas vezes, Jesus saiu do banco de reservas e deu uma assistência para Lamine Yamal marcar o quinto gol da equipe catalã.



Com a vitória, o Barcelona chegou aos 30 pontos e retomou a liderança de LaLiga, com dois de vantagem sobre o Atlético de Madrid, segundo colocado. O Alavés, por sua vez, permaneceu com 12 pontos, na décima posição.

Raphinha chega a 15 gols e lidera artilharia

Vivendo grande fase, Raphinha abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo, após receber um cruzamento rasteiro de Fermín López. O brasileiro apareceu livre na pequena área e completou para o fundo das redes.



Aos 40 minutos, o atacante voltou a marcar. Depois de recuperar a bola no campo ofensivo, Fermín López encontrou Raphinha em profundidade. O brasileiro ficou cara a cara com o goleiro e finalizou na saída de Sivera para ampliar a vantagem.

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Com os dois gols, Raphinha chegou a 15 na atual edição do Campeonato Espanhol e se isolou na artilharia da competição. Kylian Mbappé, do Real Madrid, aparece na segunda colocação, com 11 gols.



O brasileiro foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo, sob aplausos da torcida, dando lugar justamente a Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus participa de gol de Lamine Yamal

Pouco depois de entrar em campo, Gabriel Jesus também deixou sua contribuição para a goleada. Aos 20 minutos da etapa final, o atacante recebeu a bola e encontrou Lamine Yamal em profundidade. O espanhol invadiu a área e encobriu o goleiro adversário com uma cavadinha, marcando o quinto gol do Barcelona.



Antes disso, Fermín López havia ampliado a vantagem aos 22 minutos do primeiro tempo, enquanto Yamal marcou o quarto nos acréscimos da etapa inicial. Anthony Gordon fez o sexto dos catalães aos 35 minutos do segundo tempo. Mariano Díaz descontou para o Alavés quatro minutos depois.

Barcelona volta a campo pela Champions League

Após encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas, para Paris Saint-Germain e Real Madrid, o Barcelona volta suas atenções para a Champions League. Na terça-feira, 3, a equipe enfrenta o Aston Villa, às 17h (de Brasília).



Pelo Campeonato Espanhol, o próximo compromisso será contra o Atlético de Madrid, no domingo, 8, em confronto direto pela liderança da competição.