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Vitória define novo treinador após demissão de Jair Ventura; veja
Novo comandante já treinou a equipe nesta segunda-feira, 2
O Esporte Clube Vitória, que demitiu seu atual treinador, Jair Ventura, já definiu que o escolhido para comandar a equipe no próximo compromisso do clube será o auxiliar Cleber dos Santos.
Cleber dos Santos estará na beira do gramado comandando o Leão da Barra contra o Fluminense nesta sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pela equipe do grupo A TARDE.
Vale ressaltar que ainda não há informações se o auxiliar será efetivado para a sequência da temporada, cinco jogos ao todo, ou se o Vitória deve contratar um novo treinador.
Novo treinador já comandou um treino
Logo após a demissão de Jair Ventura, Cleber já assumiu seu posto e comandou o treino do Rubro-Negro desta segunda-feira, 2.
Quem vai ser o novo treinador do Vitória?
Até o momento, o Leão da Barra não está próximo de firmar um acordo para a vaga de treinador deixada em aberto após a rescisão de Jair Ventura.
Vale ressaltar que alguns nomes interessam a diretoria, como:
- Léo Condé;
- Tiago Nunes;
- Martín Palermo.
Mesmo com os nomes, nenhum possui conversas avançadas.
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Quem é Cleber dos Santos?
Comandante interino do Rubro-Negro, Cleber dos Santos possui mais de 300 jogos como auxiliar na carreira.
Antes de assinar com o Vitória, em setembro do ano passado, ele esteve ao lado do técnico Zé Ricardo em diferentes clubes como:
- Internacional;
- Cruzeiro;
- Flamengo;
- Vasco;
- Botafogo;
- Goiás;
- Fortaleza;
- Qatar SC, do Catar;
- Shimizu S-Pulse, do Japão.