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Vitória define novo treinador após demissão de Jair Ventura; veja

Novo comandante já treinou a equipe nesta segunda-feira, 2

Gustavo Zambianco
Por
Cleber dos Santos, treinador interino do Vitória
Cleber dos Santos, treinador interino do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória, que demitiu seu atual treinador, Jair Ventura, já definiu que o escolhido para comandar a equipe no próximo compromisso do clube será o auxiliar Cleber dos Santos.

Cleber dos Santos estará na beira do gramado comandando o Leão da Barra contra o Fluminense nesta sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pela equipe do grupo A TARDE.

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Vale ressaltar que ainda não há informações se o auxiliar será efetivado para a sequência da temporada, cinco jogos ao todo, ou se o Vitória deve contratar um novo treinador.

Novo treinador já comandou um treino

Logo após a demissão de Jair Ventura, Cleber já assumiu seu posto e comandou o treino do Rubro-Negro desta segunda-feira, 2.

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Quem vai ser o novo treinador do Vitória?

Até o momento, o Leão da Barra não está próximo de firmar um acordo para a vaga de treinador deixada em aberto após a rescisão de Jair Ventura.

Vale ressaltar que alguns nomes interessam a diretoria, como:

  • Léo Condé;
  • Tiago Nunes;
  • Martín Palermo.

Mesmo com os nomes, nenhum possui conversas avançadas.

Cleber dos Santos, treinador interino do Vitória
Cleber dos Santos, treinador interino do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

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Quem é Cleber dos Santos?

Comandante interino do Rubro-Negro, Cleber dos Santos possui mais de 300 jogos como auxiliar na carreira.

Antes de assinar com o Vitória, em setembro do ano passado, ele esteve ao lado do técnico Zé Ricardo em diferentes clubes como:

  • Internacional;
  • Cruzeiro;
  • Flamengo;
  • Vasco;
  • Botafogo;
  • Goiás;
  • Fortaleza;
  • Qatar SC, do Catar;
  • Shimizu S-Pulse, do Japão.
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esporte clube vitória Jair Ventura treinador

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