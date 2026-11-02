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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DESPEDIDA DO LEÃO

Jair Ventura quebra o silêncio após demissão do Vitória

Ex-treinador rubro-negro publicou mensagem nas redes sociais

Téo Mazzoni
Por
Após ser demitido do Vitória, Jair Ventura publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais
Após ser demitido do Vitória, Jair Ventura publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após ser desligado do comando técnico do Esporte Clube Vitória, nesta segunda-feira, 2, Jair Ventura se pronunciou nas redes sociais. Em publicação realizada em seu perfil oficial no Instagram, o agora ex-treinador rubro-negro afirmou que foi muito feliz no clube.

Jair Ventura se despede e agradece à torcida do Vitória

No texto, Jair Ventura relembrou sua trajetória à frente do Leão da Barra, desde sua chegada, com a missão de evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro — objetivo que foi alcançado —, até a conquista do título da Copa do Nordeste de 2026. Além disso, agradeceu ao presidente Fábio Mota, à diretoria, aos jogadores e, especialmente, à torcida do Vitória pelos momentos vividos juntos.

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Vivemos momentos incríveis no Barradão lotado. Que o clube siga sempre um caminho vitorioso! Obrigado! Jair Ventura - ex-treinador do Vitória

Hoje encerro um ciclo profissional em que fui muito feliz. Cheguei ao Vitória na última temporada com uma difícil missão de evitar o rebaixamento e alcançamos o objetivo. Nesse ano, conquistamos a Copa do Nordeste depois de tantos anos e chegamos às quartas da Copa do Brasil, numa campanha sólida. Meu profundo agradecimento ao Presidente Fábio Mota, à diretoria, grupo de jogadores e ao torcedor rubro-negro”, escreveu Jair Ventura.

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Técnico teve início positivo, mas viu Vitória cair de rendimento

Jair Ventura chegou ao Vitória em setembro do ano passado, com o desafio de tirar o time da zona de rebaixamento. Após cumprir a missão, renovou seu contrato para 2026 e teve um primeiro semestre positivo, com avanços na Copa do Brasil e a conquista do título da Copa do Nordeste.

No segundo semestre, no entanto, a equipe caiu de rendimento, o que resultou na eliminação da Copa do Brasil e na aproximação da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time baiano ocupa a 14ª posição, com 38 pontos, dois a mais que o Corinthians, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Vitória terá dois jogos seguidos no Barradão

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Fluminense, nesta sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão. Na sequência, a equipe terá mais um jogo em casa, diante do Bragantino, no dia 19 de novembro.

Vitória tem 14,7% de risco de rebaixamento, aponta UFMG

O Vitória tem 14,7% de probabilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Restam cinco partidas para o Leão encerrar sua participação no Brasileirão.

O desempenho como visitante segue como um dos principais obstáculos na luta pela permanência na Série A. Em 17 jogos fora de casa, o Vitória acumulou seis empates e 11 derrotas, sem conquistar nenhuma vitória.

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esporte clube vitória Jair Ventura

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