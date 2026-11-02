Jair Ventura quebra o silêncio após demissão do Vitória

Após ser desligado do comando técnico do Esporte Clube Vitória, nesta segunda-feira, 2, Jair Ventura se pronunciou nas redes sociais. Em publicação realizada em seu perfil oficial no Instagram, o agora ex-treinador rubro-negro afirmou que foi muito feliz no clube.



Jair Ventura se despede e agradece à torcida do Vitória

No texto, Jair Ventura relembrou sua trajetória à frente do Leão da Barra, desde sua chegada, com a missão de evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro — objetivo que foi alcançado —, até a conquista do título da Copa do Nordeste de 2026. Além disso, agradeceu ao presidente Fábio Mota, à diretoria, aos jogadores e, especialmente, à torcida do Vitória pelos momentos vividos juntos.

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Vivemos momentos incríveis no Barradão lotado. Que o clube siga sempre um caminho vitorioso! Obrigado! Jair Ventura - ex-treinador do Vitória

“Hoje encerro um ciclo profissional em que fui muito feliz. Cheguei ao Vitória na última temporada com uma difícil missão de evitar o rebaixamento e alcançamos o objetivo. Nesse ano, conquistamos a Copa do Nordeste depois de tantos anos e chegamos às quartas da Copa do Brasil, numa campanha sólida. Meu profundo agradecimento ao Presidente Fábio Mota, à diretoria, grupo de jogadores e ao torcedor rubro-negro”, escreveu Jair Ventura.





Técnico teve início positivo, mas viu Vitória cair de rendimento

Jair Ventura chegou ao Vitória em setembro do ano passado, com o desafio de tirar o time da zona de rebaixamento. Após cumprir a missão, renovou seu contrato para 2026 e teve um primeiro semestre positivo, com avanços na Copa do Brasil e a conquista do título da Copa do Nordeste.



No segundo semestre, no entanto, a equipe caiu de rendimento, o que resultou na eliminação da Copa do Brasil e na aproximação da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time baiano ocupa a 14ª posição, com 38 pontos, dois a mais que o Corinthians, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.



Vitória terá dois jogos seguidos no Barradão

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Fluminense, nesta sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão. Na sequência, a equipe terá mais um jogo em casa, diante do Bragantino, no dia 19 de novembro.



Vitória tem 14,7% de risco de rebaixamento, aponta UFMG

O Vitória tem 14,7% de probabilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Restam cinco partidas para o Leão encerrar sua participação no Brasileirão.



O desempenho como visitante segue como um dos principais obstáculos na luta pela permanência na Série A. Em 17 jogos fora de casa, o Vitória acumulou seis empates e 11 derrotas, sem conquistar nenhuma vitória.