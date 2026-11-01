BRASILEIRÃO 2026
Derrota faz risco de rebaixamento do Vitória quase triplicar; confira
Rubro-Negro também perdeu força na disputa por uma vaga na Sul-Americana de 2027
O Esporte Clube Vitória manteve a sina de derrotas fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro após perder para o Coritiba neste sábado, 31, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 33ª rodada da competição. O impacto do resultado já pode ser percebido na probabilidade de rebaixamento do Leão.
Chance de rebaixamento do Vitória praticamente triplica
Com a derrota, a chance de queda do Vitória para a Série B do Brasileirão praticamente triplicou em relação à rodada anterior. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-Negro tem agora aproximadamente 14,7% de probabilidade de rebaixamento à “Segundona”.
O percentual chama a atenção quando comparado ao cenário da última semana. No sábado, 24, após o empate com o Athletico, no Barradão, em Salvador (BA), o Leão da Barra tinha apenas 5% de chance de rebaixamento, ou seja, 95% de probabilidade de permanência na elite do futebol brasileiro.
No entanto, após mais uma derrota como visitante, o Vitória registrou um aumento de aproximadamente 9,7 pontos percentuais na possibilidade de queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Apesar da alta, o Vitória aparece apenas como o 7º clube da Série A com maior probabilidade de rebaixamento. À frente do Leão da Barra estão Chapecoense, Remo, Internacional, Corinthians, Grêmio e Mirassol.
Confira a probabilidade de rebaixamento dos clubes da Série A:
- Chapecoense – 99,999%
- Remo – 99,21%
- Internacional – 57,2%
- Corinthians – 42,7%
- Grêmio – 36,5%
- Mirassol – 32,9%
- Vitória – 14,7%
- Vasco da Gama – 8,2%
- Botafogo – 7,8%
- Coritiba – 0,79%
- São Paulo – 0,024%
- Bragantino – 0,005%
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Derrota também reduz chances de vaga na Sul-Americana
Além disso, a derrota para o Coritiba também impactou a disputa do Vitória por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. Segundo os cálculos da UFMG, o Leão da Barra teve uma redução de 6,8 pontos percentuais na probabilidade de classificação para o torneio continental.
Com isso, o Leão da Barra passou a acumular aproximadamente 14,4% de chance de garantir uma vaga na competição internacional.
Qual é a situação do Vitória na tabela da Série A?
O Vitória permanece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
Além da proximidade com o Z-4, o time comandado por Jair Ventura segue com a pior campanha como visitante entre todas as equipes do Brasileirão 2026.
Quando é o próximo jogo do Vitória?
O Vitória volta a campo na próxima sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador (BA), diante de sua torcida. O adversário será o Fluminense, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.