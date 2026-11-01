Derrota faz risco de rebaixamento do Vitória quase triplicar; confira

O Esporte Clube Vitória manteve a sina de derrotas fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro após perder para o Coritiba neste sábado, 31, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 33ª rodada da competição. O impacto do resultado já pode ser percebido na probabilidade de rebaixamento do Leão.



Chance de rebaixamento do Vitória praticamente triplica

Com a derrota, a chance de queda do Vitória para a Série B do Brasileirão praticamente triplicou em relação à rodada anterior. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-Negro tem agora aproximadamente 14,7% de probabilidade de rebaixamento à “Segundona”.



O percentual chama a atenção quando comparado ao cenário da última semana. No sábado, 24, após o empate com o Athletico, no Barradão, em Salvador (BA), o Leão da Barra tinha apenas 5% de chance de rebaixamento, ou seja, 95% de probabilidade de permanência na elite do futebol brasileiro.



No entanto, após mais uma derrota como visitante, o Vitória registrou um aumento de aproximadamente 9,7 pontos percentuais na possibilidade de queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.



Apesar da alta, o Vitória aparece apenas como o 7º clube da Série A com maior probabilidade de rebaixamento. À frente do Leão da Barra estão Chapecoense, Remo, Internacional, Corinthians, Grêmio e Mirassol.



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Confira a probabilidade de rebaixamento dos clubes da Série A:

Chapecoense – 99,999%

Remo – 99,21%

Internacional – 57,2%

Corinthians – 42,7%

Grêmio – 36,5%

Mirassol – 32,9%

Vitória – 14,7%

Vasco da Gama – 8,2%

Botafogo – 7,8%

Coritiba – 0,79%

São Paulo – 0,024%

Bragantino – 0,005%

Derrota também reduz chances de vaga na Sul-Americana

Além disso, a derrota para o Coritiba também impactou a disputa do Vitória por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. Segundo os cálculos da UFMG, o Leão da Barra teve uma redução de 6,8 pontos percentuais na probabilidade de classificação para o torneio continental.



Com isso, o Leão da Barra passou a acumular aproximadamente 14,4% de chance de garantir uma vaga na competição internacional.



Qual é a situação do Vitória na tabela da Série A?

O Vitória permanece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.



Além da proximidade com o Z-4, o time comandado por Jair Ventura segue com a pior campanha como visitante entre todas as equipes do Brasileirão 2026.



Quando é o próximo jogo do Vitória?

O Vitória volta a campo na próxima sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador (BA), diante de sua torcida. O adversário será o Fluminense, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.