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BRASILEIRÃO 2026

Derrota faz risco de rebaixamento do Vitória quase triplicar; confira

Rubro-Negro também perdeu força na disputa por uma vaga na Sul-Americana de 2027

Téo Mazzoni
Por
Vitória foi derrotado pelo Coritiba e viu aumentar a probabilidade de rebaixamento para a Série B
Vitória foi derrotado pelo Coritiba e viu aumentar a probabilidade de rebaixamento para a Série B - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória manteve a sina de derrotas fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro após perder para o Coritiba neste sábado, 31, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 33ª rodada da competição. O impacto do resultado já pode ser percebido na probabilidade de rebaixamento do Leão.

Chance de rebaixamento do Vitória praticamente triplica

Com a derrota, a chance de queda do Vitória para a Série B do Brasileirão praticamente triplicou em relação à rodada anterior. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-Negro tem agora aproximadamente 14,7% de probabilidade de rebaixamento à “Segundona”.

O percentual chama a atenção quando comparado ao cenário da última semana. No sábado, 24, após o empate com o Athletico, no Barradão, em Salvador (BA), o Leão da Barra tinha apenas 5% de chance de rebaixamento, ou seja, 95% de probabilidade de permanência na elite do futebol brasileiro.

No entanto, após mais uma derrota como visitante, o Vitória registrou um aumento de aproximadamente 9,7 pontos percentuais na possibilidade de queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Apesar da alta, o Vitória aparece apenas como o 7º clube da Série A com maior probabilidade de rebaixamento. À frente do Leão da Barra estão Chapecoense, Remo, Internacional, Corinthians, Grêmio e Mirassol.

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Confira a probabilidade de rebaixamento dos clubes da Série A:

  • Chapecoense – 99,999%
  • Remo – 99,21%
  • Internacional – 57,2%
  • Corinthians – 42,7%
  • Grêmio – 36,5%
  • Mirassol – 32,9%
  • Vitória – 14,7%
  • Vasco da Gama – 8,2%
  • Botafogo – 7,8%
  • Coritiba – 0,79%
  • São Paulo – 0,024%
  • Bragantino – 0,005%

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Derrota também reduz chances de vaga na Sul-Americana

Além disso, a derrota para o Coritiba também impactou a disputa do Vitória por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. Segundo os cálculos da UFMG, o Leão da Barra teve uma redução de 6,8 pontos percentuais na probabilidade de classificação para o torneio continental.

Com isso, o Leão da Barra passou a acumular aproximadamente 14,4% de chance de garantir uma vaga na competição internacional.

Qual é a situação do Vitória na tabela da Série A?

O Vitória permanece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Além da proximidade com o Z-4, o time comandado por Jair Ventura segue com a pior campanha como visitante entre todas as equipes do Brasileirão 2026.

Quando é o próximo jogo do Vitória?

O Vitória volta a campo na próxima sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador (BA), diante de sua torcida. O adversário será o Fluminense, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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