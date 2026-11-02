Nenhum time permaneceu na Série A sem vencer como visitante

O Esporte Clube Vitória pode fazer história no Campeonato Brasileiro se mantiver o desempenho que teve até aqui dentro e fora de casa. Apesar de ser o sexto melhor mandante do torneio, o Leão ainda não venceu fora de casa nesta Série A, sendo o pior visitante da competição, situação que colocou o time na briga contra o rebaixamento.

Em toda a história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que existe desde 2003, nenhum time conseguiu se salvar do rebaixamento sem vencer como visitante. Ao todo, somente cinco times terminaram a competição sem vencer nenhuma partida fora de casa; todos eles caíram para a Série B no respectivo ano.

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Ipatinga (2008): 4 empates e 15 derrotas

Sport (2009): 5 empates e 14 derrotas

Criciúma (2014): 6 empates e 13 derrotas

América-MG (2016): 4 empates e 15 derrotas

América-MG (2023): 7 empates e 12 derrotas

Em 2026, o Vitória tem 11 derrotas e seis empates em 17 jogos fora de casa. Ainda assim, o time segue fora do Z-4 por conta do desempenho no Barradão, onde ele venceu 10 jogos, empatou dois e perdeu apenas quatro.

Vitória tem contraponto a seu favor

Apesar da possibilidade de terminar o Campeonato Brasileiro sem ganhar nenhuma partida como mandante, nenhum time que venceu 10 jogos em casa foi rebaixado na era dos pontos corridos. O time que caiu com a melhor campanha como mandante foi o Coritiba, em 2009, que conquistou oito vitórias no Couto Pereira.

O Coxa caiu somando 45 pontos no total (a maior pontuação de um rebaixado no atual formato de 20 clubes). Naquele ano, o time venceu oito jogos em casa, empatou oito e perdeu três no Couto Pereira, mas foi rebaixado devido ao péssimo desempenho como visitante.

Queda de rendimento no segundo turno

A preocupação do Vitória vem por conta do mau desempenho no segundo turno. Das 10 vitórias conquistadas pelo time de Jair Ventura no Barradão, sete foram no primeiro turno e apenas três vieram no segundo: contra Botafogo, Grêmio e Chapecoense.

O Leão tem a quarta pior campanha do Brasileirão 2026 no segundo turno, com apenas 12 pontos somados em 14 jogos. Ao todo, o time tem 38 pontos, dois a mais que o Corinthians, primeiro time da zona de rebaixamento.

Próximos compromissos do Leão

Para a sorte da torcida do Vitória, três dos cinco jogos que restam ao Leão são no Barradão, contra Fluminense, Bragantino e Santos.

Enquanto isso, os dois jogos fora de casa são contra rivais diretos na briga contra o rebaixamento, Internacional e Vasco, o que pode definir o destino do Vitória positiva ou negativamente.