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Jogador do Palmeiras viraliza ao pedir pênalti contra o próprio time

Lance aconteceu na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco

Gustavo Nascimento
Por
Lucas Evangelista, jogador do Palmeiras
Lucas Evangelista, jogador do Palmeiras - Foto: Cesar Greco | Palmeiras

A reação do meio-campista Lucas Evangelista durante um lance polêmico na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, chamou a atenção nas redes sociais neste domingo, 1º. O episódio ocorreu no início do segundo tempo, quando os jogadores vascaínos reclamaram de um possível pênalti após a bola tocar no braço do zagueiro Alexander Barboza, dentro da área.

Próximo à jogada, Lucas Evangelista fez um gesto em direção ao árbitro Anderson Daronco, indicando que havia percebido um toque na mão.

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A atitude do meio-campista foi compartilhada nas redes sociais e gerou comentários de torcedores, que interpretaram o movimento como um possível pedido de pênalti contra o próprio time.

Lucas Evangelista explica reação

Após a repercussão, o jogador esclareceu o que havia acontecido em uma publicação nas redes sociais. Segundo ele, o gesto não foi uma indicação de toque de mão de Barboza, mas de um suposto toque de mão do vascaíno Lescano.

“Eu juro que vi a bola batendo na mão do jogador deles, rapaziada. Foi mal”, escreveu o camisa 30.

Vasco reclama da arbitragem

O árbitro Anderson Daronco não marcou a penalidade, e o VAR não recomendou a revisão do lance. Após a partida, o presidente do Vasco, Pedrinho, conversou com o árbitro nos corredores do estádio.

O diretor de futebol do clube carioca, Admar Lopes, também criticou a arbitragem. Em entrevista coletiva, classificou a atuação como “completamente vergonhosa” e questionou a ausência de intervenção do VAR tanto no possível pênalti quanto na expulsão do zagueiro Saldivia.

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O Palmeiras venceu por 1 a 0 e abriu vantagem no confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar no domingo, 8, em São Januário.

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