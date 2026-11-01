COPA DO BRASIL
Palmeiras vence e sai na frente na semifinal da Copa do Brasil
Clube paulista venceu o Vasco pelo placar mínimo jogando em casa
Em um confronto inédito, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 no jogo de ida de uma das semifinais da Copa do Brasil neste domingo, 1, no Nubank Park.
A partida já começou histórica, visto que essa é a primeira vez, desde o início da Copa do Brasil, em 1989, que o confronto entre Palmeiras e Vasco acontece.
Como foi o jogo?
A partida iniciou com o Palmeiras pressionando o clube carioca nos primeiros 10 minutos de jogo, com Maurício e Flaco Lopez, colocando o goleiro do Vasco, Léo Jardim para trabalhar.
Conseguindo manter a pressão, o Palmeiras saiu na frente da disputa aos 23 minutos da primeira etapa, após Marlon Freitas encontrar um belo passe quebrando as linhas vascaínas e encontrando Maurício, que finalizou sem dar chances ao goleiro Léo Jardim.
O segundo gol do clube paulista quase saiu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Léo Jardim saiu mal do gol e deixou a meta aberta para a finalização de Jhon Arias.
O lance só não terminou com o segundo gol do Palmeiras, porque o lateral do Vasco, Paulo Henrique, o PH, desviou a bola em cima da linha.
Já no segundo tempo, o Vasco quase conseguiu o empate após o volante palmeirense, Lucas Evangelista, recuar mal a bola ao goleiro Carlos Miguel, que precisou salvá-la em cima da linha para evitar o empate.
Além disso, uma polêmica se instaurou após o meio-campista vascaíno, Loscano, reclamar que o zagueiro Gustavo Gómez teria evitado um drible tocando com a mão na bola. No mesmo instante, o árbitro, Anderson Daronco, sinalizou que estava vendo o lance e que não havia pênalti na jogada. Veja:
Foi pênalti? Jogadores do Vasco reclamam de toque na mão de Barboza, mas Daronco manda o jogo seguir. #futebol #palmeiras #vasco #copadobrasil #ge https://t.co/N1ZVSalRqb— ge (@geglobo) November 1, 2026
Como se a vida do clube Cruzmaltino já não estivesse difícil, perdendo por 1 a 0, o zaguerio Saldívia foi expulso após receber o segundo cartão amarelo aos 77 minutos do segundo tempo, depois de impedir que o atacante do Palmeiras, Vitor Roque, avançasse em um um contra-ataque.
Qual a outra semifinal da Copa do Brasil?
A outra partida que completa a primeira rodada de semifinais da Copa do Brasil será entre Grêmio e Atlético Mineiro, que acontece ainda neste domingo, 1, prevista para iniciar às 18h30 (horário de Brasília).
Onde assistir Grêmio e Atlético Mineiro?
- O confronto entre Grêmio e Atlético-MG será transmitido pelo sportv, Premiere e Amazon Prime.
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Quando será o jogo de volta de Palmeiras e Vasco na Copa do Brasil?
O jogo de volta entre Palmeiras e Vasco acontece no próximo domingo, 8, desta vez na casa do clube carioca, o São Januário, com a previsão do início do jogo para às 17h (horário de Brasília).