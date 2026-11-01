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Arsenal vence Liverpool e ultrapassa Manchester City na Premier League
Time londrino agora é o líder do Campeonato Inglês de forma isolada
O Arsenal venceu o Liverpool por 1 a 0 neste domingo, 1º, em Anfield, pela nona rodada da Premier League. Com gol de Kai Havertz, os Gunners encerraram um jejum de 14 anos sem triunfar no estádio do rival e assumiram a liderança isolada do Campeonato Inglês, ultrapassando o Manchester City.
A equipe comandada por Mikel Arteta chegou aos 24 pontos, três a mais que o Manchester City, que foi derrotado pelo Brighton no sábado, 31. O Liverpool, por sua vez, permaneceu com 15 pontos e caiu para a quinta colocação.
A última vitória do Arsenal em Anfield havia acontecido em 2012. Desde então, o time londrino acumulou uma sequência de resultados negativos diante dos Reds como visitante, até conquistar o triunfo deste domingo.
Liverpool 0x1 Arsenal
O único gol da partida saiu aos 16 minutos do primeiro tempo. O goleiro brasileiro Alisson errou na saída de bola, e o Arsenal aproveitou a recuperação da posse para construir o ataque. Declan Rice recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Kai Havertz completar para as redes.
O Liverpool tentou reagir ainda na primeira etapa e criou oportunidades para empatar. Florian Wirtz acertou o travessão em cobrança de falta, enquanto Alexis Mac Allister desperdiçou uma chance de cabeça nos minutos finais.
Na volta do intervalo, os donos da casa mantiveram a pressão, mas encontraram dificuldades para superar a defesa adversária. O Arsenal também teve oportunidades para ampliar, principalmente em finalizações de Christos Tzolis, que parou em boas intervenções de Alisson.
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Apesar da pressão dos Reds nos minutos finais, os visitantes conseguiram segurar a vantagem e confirmaram a vitória fora de casa.