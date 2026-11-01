Arsenal vence Liverpool e ultrapassa Manchester City na Premier League

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O Arsenal venceu o Liverpool por 1 a 0 neste domingo, 1º, em Anfield, pela nona rodada da Premier League. Com gol de Kai Havertz, os Gunners encerraram um jejum de 14 anos sem triunfar no estádio do rival e assumiram a liderança isolada do Campeonato Inglês, ultrapassando o Manchester City.

A equipe comandada por Mikel Arteta chegou aos 24 pontos, três a mais que o Manchester City, que foi derrotado pelo Brighton no sábado, 31. O Liverpool, por sua vez, permaneceu com 15 pontos e caiu para a quinta colocação.

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A última vitória do Arsenal em Anfield havia acontecido em 2012. Desde então, o time londrino acumulou uma sequência de resultados negativos diante dos Reds como visitante, até conquistar o triunfo deste domingo.

Liverpool 0x1 Arsenal

O único gol da partida saiu aos 16 minutos do primeiro tempo. O goleiro brasileiro Alisson errou na saída de bola, e o Arsenal aproveitou a recuperação da posse para construir o ataque. Declan Rice recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Kai Havertz completar para as redes.

O Liverpool tentou reagir ainda na primeira etapa e criou oportunidades para empatar. Florian Wirtz acertou o travessão em cobrança de falta, enquanto Alexis Mac Allister desperdiçou uma chance de cabeça nos minutos finais.

Na volta do intervalo, os donos da casa mantiveram a pressão, mas encontraram dificuldades para superar a defesa adversária. O Arsenal também teve oportunidades para ampliar, principalmente em finalizações de Christos Tzolis, que parou em boas intervenções de Alisson.

Apesar da pressão dos Reds nos minutos finais, os visitantes conseguiram segurar a vantagem e confirmaram a vitória fora de casa.