Pai do bebê: Richarlison anuncia que será pai pela segunda vez

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O atacante Richarlison e a influenciadora Amanda Araújo anunciaram neste domingo, 1º, que estão à espera do segundo filho. A novidade foi compartilhada pelo casal em uma publicação conjunta nas redes sociais, acompanhada da frase: “Agora somos 4”.

Os dois já são pais de Richarlison Júnior, de 1 ano, conhecido pelos seguidores como Bebê. Na publicação, o casal apareceu ao lado do primogênito para celebrar a chegada de mais um integrante à família.

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Amanda também comemorou a gestação nos stories do Instagram. “Muito feliz que nossa família está crescendo”, escreveu a influenciadora.

Até o momento, Richarlison e Amanda não divulgaram o sexo do bebê nem informaram o tempo de gestação.

O casal anunciou a primeira gravidez em dezembro de 2024. Richarlison Júnior nasceu em 15 de junho de 2025, em uma maternidade de Maringá, no Paraná.

Richarlison e Amanda se conheceram pela internet, em 2019, mas só foram vistos juntos publicamente em 2023, durante um período de férias do jogador no Brasil.

A nova gestação foi anunciada pouco mais de um ano após o nascimento do primeiro filho.