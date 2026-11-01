Real Madrid vive melhor momento na temporada sem Vinícius Júnior

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O Real Madrid venceu o Racing Club Santander por 3 a 0 neste domingo, 1º, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, sendo essa a sexta vitória consecutiva da equipe comandada por José Mourinho. Este é o melhor momento do time na temporada.

Coincidentemente, a sequência positiva acontece justamente durante a ausência de Vinicius Júnior, que cumpre suspensão por conta de uma expulsão na partida contra o Villarreal.

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Na ocasião, o atacante puxou o cabelo de um jogador da equipe adversária e foi expulso. Após receber o cartão vermelho, ele se envolveu em uma confusão em campo. Por conta disso, a liga aplicou uma punição de quatro partidas ao jogador brasileiro.

Devido a isso, Vinicius já ficou de fora dos confrontos contra Sevilla, Barcelona e Racing Club, que terminaram em vitórias para o Real Madrid.

O clássico contra o Barça, especificamente, era considerado um jogo de amplo favoritismo para a equipe da Catalunha, dado o momento dos dois clubes, além do fato de a partida ser disputada no Camp Nou.

Atuações tímidas na Champions League

Apesar de estar suspenso de atuar no Campeonato Espanhol, Vinicius Júnior esteve apto para jogar em duas partidas pela Champions League.

Na primeira, contra a Roma, Vini Jr. teve uma atuação apagada e foi substituído no início do segundo tempo, quando o Real Madrid perdia por 3 a 1. Após sua saída, o time merengue conseguiu reverter o resultado e vencer por 4 a 3.

No jogo seguinte da competição, contra o RB Leipzig, Vini Jr começou como titular e teve uma boa atuação, mas foi substituído no segundo tempo sem participar de gols. O marfinense Yan Diomande, que entrou no seu lugar, marcou um gol e deu uma assistência, ajudando a consolidar a goleada por 4 a 1 sobre o time alemão.

Ao todo, o Diomande soma quatro gols e três assistências nos últimos seis jogos.

Quando Vinícius Júnior volta a jogar em LaLiga?

Com a suspensão de quatro jogos, o atacante brasileiro ainda está de fora da partida contra o Valencia, no dia 7 de novembro, e só deve voltar a atuar no Campeonato Espanhol contra o Celta de Vigo, na 13ª rodada, jogo previsto para acontecer no dia 21 de novembro.