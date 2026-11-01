Campeã de atletismo morre aos 34 anos após batalha contra o câncer

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A atleta irlandesa Ciara Mageean morreu neste domingo, 1º, aos 34 anos, após enfrentar um câncer de intestino em estágio avançado. A informação foi confirmada pela família em uma publicação nas redes sociais. A corredora conquistou o título europeu dos 1.500 metros em 2024 e participou de duas edições dos Jogos Olímpicos.

Segundo o comunicado, Mageean morreu às 6h30, no horário local, cercada por familiares e pessoas próximas. A atleta havia revelado o diagnóstico da doença em julho de 2025.

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“Uma filha, irmã, esposa, amiga e inspiração muito querida por tantos. Ela fará muita falta”, dizia um trecho da mensagem publicada pela família.

Ouro europeu marcou carreira da atleta

Natural de Portaferry, na Irlanda do Norte, Mageean representava a República da Irlanda nas competições internacionais e era um dos principais nomes do país nas provas de meio-fundo.

O maior resultado de sua carreira foi conquistado em junho de 2024, quando venceu os 1.500 metros no Campeonato Europeu de Atletismo, em Roma, com o tempo de 4min04s66. Ela se tornou a segunda irlandesa a conquistar o ouro individual na competição, depois de Sonia O'Sullivan.

A corredora também acumulou outras medalhas continentais na mesma prova: bronze em 2016, em Amsterdã, e prata em 2022, em Munique. Nos Jogos da Commonwealth de 2022, em Birmingham, ficou com a medalha de prata.

Participação em duas Olimpíadas

Mageean representou a Irlanda nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e de Tóquio, em 2021, ambos nos 1.500 metros.

A atleta também estava prevista para disputar a Olimpíada de Paris, em 2024, mas uma lesão no tendão de Aquiles a impediu de participar da competição. Ela encerrou a carreira como recordista irlandesa dos 800, 1.000 e 1.500 metros, além da milha.

Federação irlandesa lamenta morte

A Federação Irlandesa de Atletismo divulgou uma nota de pesar após a confirmação da morte. A entidade destacou a trajetória e a influência da corredora dentro e fora das pistas.

“Ciara era uma figura muito querida e inspiradora, que tocou a vida de tantas pessoas. Sua coragem, carinho e espírito deixarão um legado duradouro”, afirmou a organização.

Mageean havia se casado com Thomas Moran em outubro, poucas semanas antes de morrer.