"Revoltante demais”: diz jogador afastado de clube após declarar apoio a Lula

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Bernardo Leal, jogador baiano de futsal, foi desligado da equipe AAEMA Mariópolis, do Paraná. O anúncio foi feito na última segunda-feira, 26, um dia depois do atleta publicar apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



De acordo com o atleta, a decisão foi tomada exclusivamente pela diretoria do clube, mas a equipe confirmou o desligamento sem dizer o motivo da saída.

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A saída do jogador ganhou repercussão nas redes sociais devido à proximidade entre o desligamento e as manifestações políticas feitas por ele no Instagram. Bernardo contou que recebeu a comunicação sobre o fim do vínculo após publicar os conteúdos e ressaltou que a decisão não partiu dele.

O que o clube disse sobre o desligamento?

O comunicado divulgado pela AAEMA Mariópolis não fez referência às publicações políticas do atleta. A equipe também desativou os comentários na postagem que anunciou o encerramento da passagem de Bernardo pelo clube.

Apesar da repercussão, não há confirmação de que o posicionamento político do jogador tenha motivado o desligamento.

Ao se despedir, Bernardo agradeceu pela oportunidade de defender a equipe e afirmou que foi feliz durante o período em que esteve no time. Em outra publicação sobre o episódio, o atleta respondeu às mensagens de apoio com a frase: “Obrigado pelo apoio. Revoltante demais!”.